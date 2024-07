Perquè algunes cremes solars són més cares que d'altres? Aprèn a distingir per estar protegit aquest estiu

La crema solar és un producte essencial els 365 dies de l'any per protegir la nostra pell, però la compra es dispara a l'estiu. Amb la pujada de les temperatures i els dies més llargs, passem més temps exposats al sol a la platja o al carrer i cal evitar cremades i problemes de la pell com taques o melanomes.

Quan ja és massa tard, l'elecció de crema solar moltes vegades es basa en el preu, el factor de protecció solar (FPS) o la seva capacitat de prolongar o enaltir el bronzejat.

Tot i això, hi ha una lletra petita que hauríem d'estar llegint per a saber si les veritables característiques del producte i com aquestes afecten la nostra pell.

Que és un protector solar i un filtre solar?

Per començar, la terminologia és molt important. Hi ha dos termes que són essencials distingir:

Protector solar

Filtre solar

D'una banda, segons expliquen la doctora Celia Sanz García i el professor Julio Cortijo Gimenzo de la Universitat de València, el protector solar fa referència al “producte comercial venut per protegir la pell humana de les radiacions solars, generalment ultraviolada (UV)”. Aquests estan compostos de filtres solars, “compostos específics que impedeixen el pas de la llum UV”.

Els filtres solars, alhora, poden ser:

Químics , "absorbeixen els raigs UV i els converteixen en energia tèrmica".

, "absorbeixen els raigs UV i els converteixen en energia tèrmica". Físics, també coneguts com minerals, "reflecteixen els raig UV"

Els protectors solars estan composts de filtres solars químics o físics (minerals). / FREEPIK

Begoña García, directora tècnica del laboratori farmacèutic Toskani, d'altra banda, posa èmfasi que l'ús d'un filtre o un altre no té connotacions negatives. "Últimament, hi ha molta quimiofòbia", ha comentat a Guies de la salut: "Tots els filtres que estan posats al mercat, siguin químics o físics, han estat avaluats per institucions europees, no només pels fabricants i han estat considerats segurs a tots els nivells".

"Tot i així", afegeix: "és cert que els filtres físics tenen menys risc d'irritabilitat, si tens una pell molt sensible o és per a nens petits".

No obstant això, aquesta diferència entre filtres físics no sol estar molt remarcada en el paquet de les cremes solars. "Cal conèixer una mica el llistat d'ingredients", reconeix Begoña.

Alguns dels ingredients més habituals en filtres químics son oxibenzona o homoslat.

En els filtres físics, és habitual trobar diòxid de titania o l'òxid de zinc.

A quin tipus de raigs s'exposa la nostra pell?

Després, cal tenir en compte a quin tipus de raigs s'enfronta la nostra pell. En nivell dels filtres de protecció que hi hagi, apujarà el preu.

"A la pell arriben tres tipus de radiacions solars: infrarrojos, llum visible i llum ultravioleta", expliquen García i Gimenzo.

La radiació infraroja (IR) produeix efectes calorífics , provocant vasodilatació local i pot augmentar la sensibilitat de la pell a les radiacions ultraviolades. Alhora és responsable de les insolacions i cops de calor.

(IR) produeix , provocant vasodilatació local i pot augmentar la sensibilitat de la pell a les radiacions ultraviolades. Alhora és responsable de les i La llum visible (VIS) modula funcions hormonals de l'organisme, el ritme somni-vigília i l'estat d'ànim, pot ser responsable de fenòmens de fotosensibilització, en estar-hi exposats de forma crònica, pot participar en l'envelliment cutani.

(VIS) modula funcions hormonals de l'organisme, i l'estat d'ànim, pot ser responsable de fenòmens de fotosensibilització, en estar-hi exposats de forma crònica, pot participar en La radiació ultravioleta es pot classificar al seu torn en ultraviolat A (UVA), ultraviolat B (UVB) i ultraviolat C (UVC).

Diferència entre UVA, UVB i UVC

La llum ultravioleta A és la més penetrant, i la més esmentada a les etiquetes de cremes solars. "Travessa fins i tot el vidre", avisen els doctors.

"És capaç d'arribar fins a la dermis mitjana i provocar cremada directa sense causa eritema (enrogiment de la pell)", afegeixen. Això provoca:

Envelliment prematur

Disminució de la funció immunitària

Afavoreix la producció de cataractes

Intervé en el desenvolupament d'alguns càncers de pell

Degradació del col·lagen

La llum UVB, per altra banda, "ocasiona una pigmentació indirecta i l'engruiximent de la pell". A més, dóna lloc a un "bronzejat tardà", i "afavoreix la síntesi de vitamina D". "Una exposició a l'aigua pot produir carcinogènesi i un mal de l'ADN epidèrmic", així com les típiques cremades que sentim a l'estiu.

Finalment, la UVC "té pocs efectes sobre la salut humana" i "s'utilitza com a germicida". "Una exposició accidental pot produir dolor que es calma al cap de pocs dies", han calmat García i Gimenzo.

La xifra del FPS només fa referència a la protecció contra els raig UVB. / FREEPIK

A què fa referència l'SPF?

El que ocupa més espai en l'etiquetatge de les cremes solars és, sens dubte, el Factor de Protecció solar (FPS en espanyol i SPF sigles en anglès). Un mètode de verificació creat el 1994 que avalua l'efecte protector davant de la radiació UVB.

L'SPF indica el temps que es pot romandre al sol amb la pell protegida en comparació de la pell sense protecció fins a l'aparició d'un eritema. El nivell de fotoprotecció davant de la radiació solar UVB pot ser:

Baix: 2, 4, 6.

Mitjà: 8, 10, 12.

Alt: 15, 20, 25.

Molt alt: 30, 40, 50.

Ultra: superior a 50.

Es determina per un ràtio que mesura la diferència entre el que aguanta la pell sense cremar-se amb crema i sense crema.

L'SPF és el temps que es pot romandre al sol sense cremar-se, si la pell té un marge de 20 minuts sense protecció i a partir d'aquí comença a cremar-se, un factor de protecció solar de 50, protegeix 50 vegades més que sense, 50x20 =1000 minuts més quan s'aplica el protector 20 minuts abans de l'exposició al sol, s'ha de repetir cada dues hores o després de banyar-se”.

Per tant, aquestes xifres només fan referència als raigs UVB. Si l'etiquetatge d'una crema solar assegura que també protegeix contra les radiacions ultraviolada A, situant UVA dins d'un cercle, això vol dir que "un terç de la protecció que ofereix davant d'UVB correspon a UVA".

Finalment, sobre l'SPF, els doctors insisteixen a recordar que “no hi ha diferència entre SPF de 50 i de 100”, tot i que han aparegut cremes solars noves que afirmen que tenen més factor de protecció. "És només una operació de màrqueting en què els usuaris poden pensar que estan més protegits del sol quan no és així", avisen García i Gimenzo.

Aleshores, com pots decidir quina crema solar necessites?

Begoña García assegura que és important saber com és el teu dia a dia per triar una crema solar que et protegeixi millor i pressupost que s'adapti a la teva butxaca.

"Els filtres influeixen moltíssim en el preu final del producte", avisa. Per això, si busques una crema solar que protegeixi contra tot l'espectre esmentat abans, és normal que s'encarregui davant d'altres de més bàsiques.

"Si passes molt de temps davant d'una pantalla, és normal que vulguis protecció contra els infrarojos", comenta. "Si vas cada dia a l'oficina, l'ideal seria una protecció d'ampli espectre", ja que "tant els infrarojos com la llum blava acceleren força l'envelliment".

Necessites una crema solar de protecció d'ampli espectre si treballes cada dia davant de la pantalla. / FREEPIK

Tot i això, si només mires el mòbil un parell de vegades al dia o només vas a la platja, "un protector senzill de protecció molt alta amb SPF de 50, amb filtres químics i físics barrejats, és perfectament eficaç i segura".

A aquest tipus, és normal afegir-hi una "resistència a l'aigua": "Així canvia la formulació, però està pensat per resistir la sudoració o fins a dos banys de 20 minuts. En total, 40 minuts de resistència a l'aigua abans de tornar-te a aplicar" .

Finalment, un altre tipus de fórmules de crema solar que pots triar són aquelles en forma d'esprai o amb color, per a poder reaplicar-les siguis on siguis i encara que ja t'hagis maquillat.

"Els filtres s'esgoten perquè es van absorbint els raigs" i, encara que la reaplicació varia segons el nostre fototip, la norma general és que, cada dues hores, calgui tornar a aplicar crema solar.

Per això, cal tenir en compte totes les casuístiques del dia a dia perquè les exposicions de manera prolongada als raigs ultraviolats o infrarojos no tinguin un efecte durador a la pell.

Com sigui, totes aquestes característiques específiques han d'estar obligatòriament mostrades a l'etiquetatge més gran i, si no són esmentades, pots donar per fet que no ho cobreix.

El més normal és que protegeixi contra les radiacions UVA i UVB perquè només les fórmules opaques de protectors solars físics són capaces de reflectir les radiacions de la llum visible i els infrarojos.

La doctora Celia Sanz García i el professor Julio Cortijo Gimenzo de la Universitat de València conclouen que “actualment algunes cases comercials tenen protectors solars amb filtres que actuen davant dels UVA llargs, llum blava i infrarojos, però també cal tenir en compte les mesures tradicionals de protecció davant de les radiacions solars com són roba, barrets, paraigües i protegir-se directament de la llum solar, ja que moltes vegades no és suficient utilitzar un protector solar”.