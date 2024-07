Guia definitiva per no cremar-se: com funcionen els protectors solars?

L’estiu ja és aquí i l’exposició de les persones al sol augmenta. Tot i que la llum solar té molts beneficis, ja que ajuda a augmentar els nivells de vitamina D i serotonina, i redueix el risc de diabetis i certs tipus de càncer, també pot suposar grans perills per a la salut si no s’utilitza la protecció solar adequada i si s’abusa de la dosi de radiació ultraviolada. No prendre precaucions respecte al sol pot comportar cremades greus i el risc de patir càncer de pellal llarg de la nostra vida.

La clau és evitar la sobreexposició al sol per no cremar-nos. La manera més segura de fer-ho és utilitzar un protector solar que sigui adequat per a la nostra pell i evitar les exposicions solars directes entre les 12 i les 16 hores.

La millor prevenció: protector solar

Per disfrutar del sol i dels seus beneficis és important utilitzar les cremes solars adequades per al tipus de pell de cada persona, tant en forma d’esprais com en locions, gels o ceres. S’ha de tenir en compte el fotoprotector solar (FPS), que mesura l’eficiència d’un protector solar per frenar els raigs ultraviolats UVA i UVB. Independentment del to de pell, és recomanable utilitzar protecció d’almenys FPS 30. Tot i així, és recomanable:

Per a tons de pell foscos: el màxim FPS que pot oferir la mateixa pell humana amb la seva pigmentació és aproximadament de FPS 13, de manera que s’aconsella utilitzar un FPS 30 com a mínim i 50 si se estarà a l’aire lliure més d’una hora.

Per a tons de pell clars: les persones de cutis pàl·lid han d’utilitzar crema solar diàriament, ja que es cremen més ràpidament, i n’haurien d’utilitzar una de FPS 50.

Els protectors solars s’han d’aplicar abans i després de l’exposició solar. Es recomana cinc minuts abans (per al cas de filtres físics) i mitja hora (filtres químics) i de manera repetida cada dos hores i immediatament després de sortir de l’aigua.

Riscos i beneficis de l’exposició al sol

El sol és imprescindible per al nostre organisme, perquè és la principal font de vitamina D, indispensable per ajudar el cos a absorbir i fixar el calci, un mineral essencial per al desenvolupament ossi, la salut muscular i el bon funcionament del sistema immunitari. Els experts suggereixen que una exposició solar diària de 15 minuts és suficient per obtenir la vitamina D que el nostre cos necessita.

D’altra banda, el sol també és un gran estimulant de l’estat d’ànim, ja que augmenta la producció de serotonina, l’anomenada «hormona de la felicitat». Així mateix, la radiació ultraviolada pot ajudar a reduir el risc de desenvolupar càncer de pulmó, de pròstata, de mama, colorectal i de pàncrees.

Però el desitjat bronzejat que molts volen per a l’estiu s’ha d’aconseguir amb la protecció adequada, per evitar cremades i perquè la radiació ultraviolada del sol pot comportar grans riscos com el desenvolupament d’un càncer. El càncer de pell té una incidència a Espanya de 47 casos per cada 100.000 habitants. La majoria són carcinomes que solen tenir bon pronòstic. El melanoma, que és molt més perillós, té una incidència inferior, d’uns 9 casos per 100.000 habitants.