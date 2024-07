Si veus això al vi, llença'l immediatament

El vi és una beguda molt consumida a Catalunya, en part, gràcies a la gran quantitat de Denominacions d'Origen (D.O.) que hi ha al mercat. Tot i això, el vi també es pot posar en mal estat i volem donar-te diversos trucs perquè detectis si el vi que tens a casa has de llençar-lo immediatament...

COM SABER SI UN VI ES TROBA A MAL ESTAT

En primer lloc, l'aroma de fruita és habitual al vi, però no pot fer pudor de fruita passada amb un sabor encara més estrany. En aquest cas, el vi està en mal estat. Vi 'picat', és aquell vi 'avinagrat' que presenta una flaire desagradable. És cert que actualment és complicat que un vi passi per aquest procés, però passa quan s'ha obert fa molt de temps i s'ha rovellat pel contacte amb l'oxigen. L'olor de suro al vi succeeix quan el suro es trenca; d'una banda, el tap perd les propietats i potser el vi no s'ha conservat bé. No és que estigui en mal estat, però el sabor serà desagradable. El color marró al vi indica que ha estat exposat durant molt de temps al sol o a una font elèctrica forta. Si es decolora, significa oxidació. Tampoc no hi ha d'haver bombolles en un vi que no sigui escumós.

En resum, molts d'aquests trucs per conèixer l'estat d'un vi són de sentit comú, per tant evita consumir vi en mal estat per no tenir problemes digestius a posteriori.