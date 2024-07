Descobreix tots els beneficis del gingebre

El gingebre és un aliment molt utilitzat arreu del món i és que els seus beneficis són tan grans que l'has d'introduir en la teva dieta. Aquesta arrel ha estat valorada al llarg dels segles per les seves propietats medicinals i culinàries. En aquest cas, t'explicarem què aconseguiràs si l'introdueixes en la teva rutina alimentària: prevenció i tractament per a diverses malalties.

Originari d'Àsia, el gingebre (Zingiber officinale) ha estat utilitzat durant mil·lennis a la medicina ayurvèdica, xinesa i, fins i tot, a l'antiga Grècia i Roma. Es valora per les propietats antiinflamatòries, antioxidants, digestives i antibacterianes. A més, el seu sabor únic l'ha convertit en un component essencial a la cuina de moltes cultures, des de plats picants fins a infusions reconfortants.

Aquesta arrel conté una varietat de compostos bioactius, com ara gingerol, shogaol i zingerona, responsables de les seves propietats curatives. Ja sigui consumit fresc, sec, en pols, com te, o fins i tot, en olis essencials, el gingebre ofereix una àmplia gamma de beneficis per a la salut.

Entre els beneficis més destacats del gingebre hi ha la seva capacitat per alleujar les nàusees i millorar la digestió. Nombrosos estudis han demostrat la seva eficàcia per reduir les nàusees relacionades amb l'embaràs, la quimioteràpia i la cirurgia. A més, la seva acció antiinflamatòria el fa útil per alleujar dolors musculars i articulars.

La capacitat del gingebre per millorar la circulació sanguínia i reduir el colesterol, el converteix en un aliat per a la salut cardiovascular. Així mateix, el seu potencial per enfortir el sistema immunitari l'ha convertit en un recurs valuós per combatre refredats i grip.

Des del Consell General de Col·legis Farmacèutics de Barcelona apunten que “d'acord amb la farmacopea europea, la part medicinal de la planta és el rizoma de Zingiber oficinale Roscoe. És a dir, la tija subterrània del Gingebre, dissecada, sencera o trossejada, i amb l'escorça eliminada. Les propietats medicinals del gingebre o "planta dels marejos o els vòmits", com també se la coneix, resideix principalment en les substàncies conegudes com a gingers i sogaols, sent les més importants el 6 gingerol i el 6 sogaol".

A la seva exposició, el grup d'experts també cita a l'Agència Europea de Medicaments (EMA) que "accepta l'ús ben establert del gingebre en la prevenció de nàusees i vòmits, del mareig del viatger. L'EMA accepta com a ús tradicional el tractament dels símptomes associats als trastorns digestius associats a la cinetosi. En concret, els trastorns espasmòdics lleus del tracte gastrointestinal incloent la distensió abdominal i flatulència”.

També referencien a la Societat Europea de Fitoteràpia (ESCOP) que "inclou la indicació del rizoma de gingebre per a la profilaxi de marejos i vòmits a l'embaràs (sempre sota la supervisió mèdica) i com a antiemètic postoperatori en intervencions quirúrgiques menors.

El principal avantatge del gingebre davant d'altres productes, segons explica Josep Allue, vocal de Plantes Medicinals del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona és que el consum d'aquesta arrel amb finalitats medicinals no causa somnolència.

El seu consum ajudarà a reduir els símptomes molestos de l'embaràs / arxiu

Malalties cardiovasculars

Els compostos antioxidants presents al gingebre ajuden a reduir el risc de malalties del cor, en millorar la circulació i disminuir el colesterol. Estudis han suggerit que el consum regular de gingebre pot contribuir a la prevenció de malalties cardiovasculars.

Problemes digestius

El gingebre és conegut per la seva capacitat per alleujar malestars estomacals. Ajuda a la digestió en estimular la secreció d'enzims digestius i reduir la inflamació intestinal, prevenint així problemes com la síndrome de l'intestí irritable i la indigestió.

Nàusees i marejos

Des del mareig per moviment fins a les nàusees per quimioteràpia, el gingebre ha demostrat ser eficaç en la reducció d'aquests símptomes. El seu impacte positiu al sistema gastrointestinal ajuda a controlar les sensacions de malestar.