Arriba el moment d'adaptar la nostra nutrició al canvi d'hàbits propis de l'estiu

Hi ha una disciplina anomenada crononutrició que busca sincronitzar la dieta amb els cicles biològics per millorar l'eficiència metabòlica i l'equilibri nutricional.

Els especialistes en aquest àmbit saben que el moment del dia en què es consumeixen els aliments influeix significativament en la manera com es processen i en com es realitza la digestió.

Com explica la doctora Daniela Silva, especialista en Medicina Interna i E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare Espanya.

"Els nostres cossos estan regits per cicles circadians, que són ritmes biològics d'aproximadament 24 hores que influeixen en diverses funcions corporals, incloent-hi el metabolisme, la digestió i els nivells d'energia. Aquests ritmes estan sincronitzats amb el cicle natural de llum i foscor, i afecten com el nostre cos processa els aliments en diferents moments del dia".

Per exemple:

"Al matí, el nostre metabolisme està més actiu, cosa que ens permet processar els aliments de manera més eficient". "A la nit, el cos es prepara per al descans i la digestió, es torna més lenta, cosa que suggereix que els sopars lleugers i primerencs són més beneficiosos".

A la nit, el cos es prepara per al descans i la digestió es torna més lenta. / FREEPIK

Consells per adaptar la nostra nutrició a canvis d'hàbits estiuencs

Durant l'estiu tots els bioritmes es veuen modificats. Els dies més llargs, la calor, els canvis d'horari a la jornada laboral i l'increment de les activitats a l'aire lliure influeixen en la gana, en el pla de menjars i, per tant, en la manera com el cos processa els aliments.

Això pot portar-nos a perdre el control dels nostres hàbits alimentaris, la qual cosa pot afectar negativament els nostres nivells d'energia i a la nostra salut. Amb la finalitat d'evitar-ho, els experts de Cigna Healthcare faciliten alguns consells per intentar, tant com sigui possible, aconseguir adaptar-nos al nostre rellotge biològic durant l'estiu.

Menjar més durant l'esmorzar i el dinar.

Tal com indiquen els experts en crononutrició, “el cos no funciona de la mateixa manera les 24 hores del dia; no és el mateix menjar en horari laboral, que de matinada”. Menjar a deshores, encara que siguin aliments molt saludables, potser ens impedeix assimilar tots els nutrients que aquests bons productes haurien d'aportar al nostre cos.

El millor són les fruites i verdures de temporada. / AZERBAIJAN STOCKERS. FREEPIK.

Per evitar-ho, i aprofitant que durant les vacances disposem de més temps, els especialistes recomanen “consumir la major part de les calories diàries per esmorzar i dinar, quan el metabolisme està més actiu”. En canvi, els sopars han de ser lleugers i “en un horari primerenc que permeti una digestió adequada abans d'anar a dormir”, expliquen des de Cigna. D'aquesta manera evitarem problemes de son.

Evitar el jet lag alimentari.

Si ja hi sol haver diferència entre les hores de menjar dels dies feiners i festius, l'estiu i les vacances poden desajustar de manera més evident el rellotge biològic. I si viatgem a països amb un altre fus horari, més. Així que la recomanació és intentar ajustar els àpats als nous horaris per intentar resincronitzar aquest rellotge, evitant menjar de matinada i intentant adaptar-se a la nova zona horària.

Seguir una dieta estacional.

Amb el termòmetre a l'alça ve de gust aliments més lleugers i refrescants com les fruites i verdures. Així que deixem-nos portar per aquests gustos que ens ajudaran a fer front a la sensació de fatiga i esgotament que produeix l'increment de les temperatures. “També és preferible consumir menjars petits i freqüents al llarg del dia en lloc de menjars pesats”, afegeixen els especialistes.

La son durant l'estiu ha de ser de qualitat. / SNOWING. FREEPIK.

No oblidar el descans

La calor, les vacances, les sortides a sopar poden fer que a l'estiu no complim amb les hores i la qualitat de somni que són desitjables. I això impacta en el nostre cos ja que la manca de descans està directament relacionada amb un augment de sobrepès en alterar les hormones que regulen la fam, augmentant l'apetit i reduint la sacietat, la qual cosa porta a una major ingesta de calories.

Així que, tal com assenyalen els experts:

"alinear el cicle de son-vigília amb la ingesta d'aliments ajuda a regular l'alliberament d'hormones clau, com la melatonina i el cortisol. En aquest sentit, també hi ha certs nutrients que quan es consumeixen a hores estratègiques poden arribar a potenciar la producció de neurotransmissors que indueixen la relaxació i el son profund, com aquells presents al plàtan o la civada”.