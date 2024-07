Què és la tromboflebitis? Causes i tractaments

La cantant Isabel Pantoja ha rebut l'alta hospitalària de l'hospital de Còrdova en el qual va ingressar de matinada per problemes de salut. L'abril passat ja va haver de cancel·lar un concert per motius de salut que no van transcendir. Malgrat que el comunicat oficial no especifica quina malaltia té, des del seu entorn s'ha filtrat que la tonadillera pateix el que comunament es denomina tromboflebitis, si bé acadèmicament els metges es refereixen a aquesta patologia com a "trombosi venosa".

"La trombosi venosa pot donar-se a les venes profundes o en les superficials. En les superficials succeeix quan, per exemple, s'inflama una variu o una vena després d'una analítica de sang o la infusió de medicaments", explica a 'El Periódico', del mateix grup editorial que 'Diari de Girona', el doctor Sergi Bellmunt, cap de Cirurgia Vascular de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i president de la Societat Catalana de Cirurgia Vascular. Encara que es desconeix amb detall el que li ocorre a Isabel Pantoja, Bellmunt entén que la seva afectació és a les "venes profundes". "En aquest cas es presenta, principalment, a les venes de les cames", prossegueix.

Quan la trombosi es produeix a les venes profundes, els especialistes diferencien entre aquella patologia provocada per un factor desencadenant i la que apareix perquè sí, sense causa aparent. Per exemple, entre les causes de les trombosis venoses provocades està el repòs després d'una operació de maluc, la ingesta d'anticonceptius o també viatges llargs amb avió (aquesta és la denominada "malaltia del turista"). També pot estar relacionada amb el càncer, problemes de coagulació o fins i tot causes genètiques.

Sense saber l'origen

No obstant això, el 50% de les vegades es desconeix l'origen de les trombosis venoses. "I ens quedem amb les ganes de saber-ho, ja que això és important perquè, depenent de quin sigui el factor, sabem la probabilitat que hi ha que torni a passar", explica Bellmunt.

En tot cas, es conegui o no la causa, el tractament és el mateix: la descoagulació amb heparina o anticoagulants, entre ells el conegut sintrom. El tractament està encaminat a evitar complicacions, que poden ser immediates o tardanes. "Hi ha una complicació immediata, que és que el trombe es desplaci, vagi al pulmó i provoqui una embòlia pulmonar", avisa aquest metge, que també adverteix sobre el perill de retirar el tractament abans d'hora, sobretot si el factor que el va provocar és greu o persisteix. "Hi ha risc de tornar a fer trombosi, és a dir, de retrombosi. De fet, a les persones que tenen molt risc de tornar a patir una trombosi els deixem el tractament per a tota la vida o fins que el factor desencadenant desaparegui o es controli". Aquests són els tractaments que es donen en la fase aguda, que han de durar com a mínim entre tres i sis mesos.

A més, també hi ha complicacions a llarg termini, que és la síndrome posttrombòtica i que es produeix quan el trombe de les venes no es reabsorbeix o danya la vena afectada. "Sol ser una seqüela de la gent que ja ha tingut un trombe a les venes, que provoca molèsties, edemes, afectacions cutànies i fins i tot úlceres", compte aquest metge. Aquestes persones necessiten portar mitges elàstiques, de comprensió, a les cames, tant per a controlar els símptomes com per a evitar que aquesta seqüela s'agreugi amb el temps.