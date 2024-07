Et costa imaginar una platja o recordar una foto? Potser et passa això

Recordes en la teva ment la teva platja favorita, una fotografia de la teva infància o el teu restaurant favorit de les últimes vacances? Pots imaginar-te el paisatge que descriuen al teu llibre favorit? Aquesta al·lusió tan senzilla per a la gran majoria, resulta impossible per a algunes persones.

Tot i que resulti difícil de creure hi ha moltes persones que no poden crear imatges mentals al seu cap, una cosa que els científics han definit com a ‘afantasia’. Visualment no poden recordar una persona o objecte, tot i que sàpiguen les seves característiques físiques.

Psicòlegs de La Universitat d’Exeter han ideat un test per poder diagnosticar aquesta problemàtica tot i que és impossible saber si aquesta persona pot o no visualitzar imatges, als pacients que la pateixen.

Aquest test es basa en un qüestionari per poder calcular com d’extensa, o no, és la capacitat de crear fotografies mentals dels seus pacients. Una eina que no només serveix per detectar l’afantasia sinó també el seu contrari, els supervisualitzadors.