Trobar l'amor va molt lligat a com dorms

Dormir és un dels majors plaers que tenim: descansem i desconnectem del món. Però hi ha alguna diferència entre dormir sol i acompanyat? I l'amor i el dormir tenen alguna relació? Segons diversos estudis, la manera com dorms pot influenciar a l'hora de trobar l'amor. A més, si tens parella, hi ha persones que dormen perfectament juntes i altres, que tenen diversos problemes. Així doncs, l'amor i el dormir van més lligats del que pensem: t'ho expliquem!

Ser més o menys dormilega pot influir a l'hora de trobar parella

Se sol parlar que hi ha persones que s'aixequen d'hora i se'n van al llit també d'hora, i persones 'mussols', a les quals els costa més matinar i estan més actives a la nit. Doncs siguis com siguis, pot influir a l'hora de trobar la teva mitja taronja.

I com assenyala la doctora Anna Fernández Arcos, Coordinadora del Grup d'Estudi de Trastorns de la Vetlla i Somni de la Societat Espanyola de Neurologia:

"S'han trobat diverses evidències científiques que el 'cronotip' o, cosa que és el mateix, la inclinació biològica a dormir en uns horaris i estar despert i alerta en altres, pot determinar trobar parella" (SEN)

Així, “dues persones amb 'cronotips' extremadament oposats, que són molt matutines o vespertines difícilment convergiran a causa de l'escassa coincidència en el temps lliure en llocs comuns. També s'ha vist que en les parelles amb preferències horàries diferents hi pot haver dificultats en la convivència per voler adaptar-se, sent complicat si un ha de forçar els horaris de son afectant el descans. I, en aquests casos, es poden donar problemes de son i de funcionament de la parella. Per contra, es troben i són més afins les parelles amb un 'cronotip' similar pel fet que serà més fàcil que tinguin interessos i aficions comunes”.

Dorms amb la parella? / freepik

Avantatges de dormir en parella

Quan s'ha trobat la parella perfecta arriba el moment de compartir llit. Segons assenyalen els experts de la SEN, alguns estudis han observat que aquelles persones que dormen juntes tenen una millor qualitat de son, principalment els joves.

I és que, malgrat que es puguin donar més despertars, “amb un temps total de son menor, s'ha detectat un benefici per a l'arquitectura de son, amb un increment al voltant del 10% en la durada de la fase de son REM”, assenyalen els especialistes en somni. A més, dormir en parella també sembla afavorir el vincle, la intimitat i el sentit de seguretat i protecció.

Però dormir en parella té més beneficis, per exemple, un efecte protector de l'insomni. Això s'explica perquè dormir en parella implica hàbits i rutines compartides. Així, si una part de la parella porta unes rutines de son saludable, podria portar l'altra persona a seguir aquestes bones pràctiques. Una cosa semblant al que passa a “parelles que tenen cura de la dieta o s'animen a abandonar el tabaquisme, el fet que les persones tinguin cura del seu descans també pot ajudar que la parella ho faci”, assenyalen des de la SEN.

"Per contra, les parelles que dormen juntes durant anys i decideixen separar-se de llit o, fins i tot, d'habitació presenten un canvi important del seu ritual d'anar a dormir que pot ser en certa manera disruptor", adverteix la doctora Celia García Malo, Vocal del Grup d'Estudi de Trastorns de la Vigília i Somni de la SEN.

“És cert que dormir plegats implica una expectativa social d'un comportament de parella o matrimoni considerat adequat. Però dormir separats no hauria de ser indicatiu d'una parella trencada o desaferrada, sinó que ha de sorgir després de tenir un diàleg sobre com millorar de manera individual el somni i tenir una relació més satisfactòria” comenta l'experta

Els problemes que pot causar compartir matalàs amb una altra persona

Fins aquí tots els avantatges de compartir el mateix matalàs, però també hi ha aspectes negatius que cal tenir en compte. Perquè pot passar, i està àmpliament estudiat, és que si un membre de la parella pateix un trastorn de son, del tipus que sigui, es pot complicar el descans de l'altra persona.

Apnees del son, roncs o cames inquietes poden impedir que un dels membres de la parella descansi, fins al punt que arribi a patir problemes de somnolència diürns i, fins i tot, cefalees. Tot i que la presència d'una altra persona durant el descans també pot ajudar a superar aquest trastorn del son.

“S'ha observat que el fet d'estar en una relació i que la parella li doni suport pot ser un punt clau per acceptar que es pateix algun tipus de trastorn del son i aquests pacients solen adaptar-se millor al tractament. Per tant, els companys de llit poden ser fonamentals en la identificació dels trastorns de son no percebuts pel mateix pacient, de la mateixa manera en què també estan relacionats amb l'èxit del tractament, ja que també en dependrà el mateix descans”, comenta la doctora García Malo.

“En conclusió, podem dir que els estudis realitzats semblen apuntar que dormir en parella aporta beneficis emocionals, encara que pot resultar complicat en situacions de diferents 'cronotips' o en presència de trastorns del son” resumeix la doctora Fernández Arcos

"I encara que, lamentablement els problemes del son hagin estat normalitzats o culturalment acceptats, millorar el descans ha de ser una prioritat per a tots perquè el somni és essencial per a la salut, tant per a la persona que pateix un trastorn, com per al seu company de llit", assenyala l'experta.

Dormir en parella també pot crear malestar / jcomp

“A les nostres consultes, hem observat com, per exemple, tractar les apnees amb CPAP suposa una gran millora del descans tant pel pacient com pel seu company. També hem vist com una correcta identificació i tractament dels trastorns de conducta durant el son, com el somnambulisme o el trastorn de conducta de son REM, pot evitar els despertars bruscos o, fins i tot, lesions (un hematoma, una rascada, per exemple) realitzades de forma involuntària pel pacient.

Qualsevol persona que no aconsegueixi tenir un somni reparador o sospiti d'algun problema en el seu somni, tan seu com de la parella, hauria de consultar amb el metge”.