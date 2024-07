Aquests són els beneficis de prendre aigua de llimona amb xia

La hidratació és fonamental per reposar els líquids corporals que perdem a través de la suor i eliminar residus. El consum d'aigua és molt important per recuperar tots aquests líquids, i si hi afegim altres aliments podem tenir una beguda plena de beneficis per al nostre organisme.

L'aigua de llimona amb xia és una preparació completa que aplega aliments rics en vitamines i nutrients. D'una banda, la llimona compta amb un alt contingut de vitamina C, calci, ferro, magnesi, potassi i fibra.

Aquest cítric també té flavonoides, amb antioxidant i antiinflamatoris. També se li atribueixen propietats immunoprotectores, ja que és font de vitamina A, ajudant a incrementar la quantitat d'anticossos.

Els antioxidants protegeixen les cèl·lules del cos dels radicals lliures i la xia té una alta concentració de fenols, frenant fins al 70% la seva activitat. Segons explica el portal 'Medical News Today': "com redueix el dany cel·lular, els antioxidants també disminueixen el risc de moltes condicions mèdiques, com ara malalties cardiovasculars, diabetis i obesitat".

D'altra banda, la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats destaca que la xia és "una llavor especialment rica en àcids grassos omega-3 d'origen vegetal, però a més els aporta juntament amb àcids grassos omega-6 en la proporció ideal per a l'organisme".

Beure aigua amb llimona i xia beneficia l'eliminació de toxines. L'alt contingut en fibra d'aquesta beguda genera una estimulació del metabolisme i ofereix uns efectes similars a l'exercici. Aquest combinat millora també l'absorció de nutrients.

No obstant això, aquesta beguda pot produir acidesa estomacal a les persones que pateixin problemes gàstrics. Abans d'iniciar qualsevol tractament, és recomanable consultar-ho amb el metge de capçalera.