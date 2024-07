Si pateixes alguna d'aquestes malalties, compte amb l'exposició solar

Quan arriba l'estiu, tenim ganes d'anar a la platja, prendre el sol i desconnectar. Però, ets conscient que t'has de posar crema solar, oi? Tinguis o no una edat o altra, has de protegir-te la pell durant les hores més intenses. A més, si pateixes una malaltia de la pell, has de ser més constant amb la protecció, ja que, el Sol pot fer que la pell et reaccioni molt ràpidament, provocant-te erupcions, entre altres.

Perquè no hem d'oblidar que no només augmenten les hores que passem al sol, sinó que, a més, en aquesta època de l'any, els raigs incideixen més perpendicularment sobre la Terra, cosa que pot augmentar el risc de patir lesions cutànies. Per això, la importància de ser més prudents durant aquesta època de l'any.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), prendre el sol entre 10 i 20 minuts al dia és recomanable per absorbir uns nivells adequats de vitamina D. Aquest temps, però, dependrà de diferents factors com l'estació de l'any, l'hora del dia, o l'edat i els fototips de pell. Però hi ha alguna cosa que no varia sigui l'estació que sigui, i és que sempre cal prendre el sol amb protecció.

«El sol ens aporta molts beneficis, però hem de tenir en compte que els efectes negatius d'una exposició perllongada són acumulatius. Tot i que, les taques solars estan associades a multitud de factors com l'edat, la genètica, les hormones o alguns tipus de medicaments, sí que podem afirmar que una exposició solar sense la protecció adequada pot donar lloc a aquestes indesitjades taques, generalment inofensives, però que no deixen de ser una resposta defensiva de la nostra pell. Cal no oblidar que el bronzejat és un mecanisme que té la pell per protegir-se de la radiació ultraviolada», explica la doctora Daniela Silva, Especialista en Medicina Interna i E-Health Medical Manager de Cigna Healthcare Espanya.

Evita les hores de sol més intenses / freepik

A part dels danys habituals que provoca exposar-se al sol sense protecció (cremades, envelliment, càncer de pell) els especialistes recorden que hi ha certes malalties cutànies que empitjoren durant els mesos d'estiu i que, per tant, requereixen una cura especial.

Vitiligen

Aquesta afecció es caracteritza per l'aparició de taques blanques (sense coloració) de menor o major extensió i en diferents parts del cos. Els pacients que pateixen amb vitiligen han de tenir una cura especial amb el sol, ja que “aquest pot provocar que les taques localitzades s'intensifiquin o que n'apareguin de noves”, assenyalen.

I com evitar-ho? Doncs amb protecció solar de SPF molt alta, incidint especialment a les zones on es presenta el vitiligen i evitant en la mesura del possible l'exposició solar.

Rosàcia

La rosàcia, que produeix un envermelliment permanent de la cara, també empitjora a causa de la incidència dels raigs ultraviolats, que augmenten la sensibilitat de la pell i dilaten els vasos sanguinis facials. Així, augmenten símptomes com l'envermelliment, la inflamació o l'aparició de brots de grans. Per això, si es pateix rosàcia els experts recomanen a part de tenir una cura especial amb la pell durant l'estiu, atendre altres factors que també contribueixen a una exacerbació dels símptomes, com l'estrès o el tipus d'alimentació.

Herpes

Són molts els beneficis del sol, però els raigs UV també poden afeblir el sistema immunitari de la pell, facilitant la reactivació del virus de l'herpes. Però, a més, també danya les cèl·lules de la pell, cosa que sumada a l'augment de les temperatures també pot contribuir que l'herpes torni a aparèixer.

Lupus

Aquesta malaltia reumatològica pot en alguns casos produir símptomes cutanis, el més característic és l'eritema malar, també conegut com a rash en ales de papallona, que afecta galtes i nas i, que empitjora amb l'exposició al sol. "Addicionalment, una sobreexposició a la llum solar pot agreujar altres símptomes del lupus com poden ser el dolor muscular i articular", assenyalen els especialistes de Cigna.

Així que la recomanació per a aquests pacients és protecció solar, no només amb fotoprotectors, sinó amb roba o barrets, i evitar exposar-se al sol durant les hores amb més índex de radiació UV.

Compte amb les reaccions de la pell / freepik

Pitiriasi versicolor

En el cas de la pitiriasi versicolor, causada pel fong Malassezia fúrfur que es troba naturalment a la pell de la majoria de les persones, els pacients pateixen l'aparició de taques clares o fosques a la pell, especialment a les espatlles, rostre i esquena. Entre els factors que la provoquen destaquen la humitat i la calor, per això a l'estiu, quan pugen les temperatures i se sua més, aquest fong creix i els símptomes augmenten.

Per tal d'evitar-ho, el millor és evitar la roba molt ajustada, optar per teixits transpirables, canviar-se de roba si s'humiteja i no fer servir olis corporals.

Melasma

Les taques facials que provoca aquesta afecció són un veritable maldecap per a moltes dones. I és que el melasma és molt freqüent entre elles a causa dels canvis hormonals, especialment durant l'embaràs. Aquestes taques fosques empitjoren després de l'exposició al sol.

I l'única manera d'evitar-ho és fent servir protector solar amb un alt SPF cada dia, especialment durant l'estiu, i prestar especial atenció a l'hora de depilar-se el pèl facial, que pot provocar una irritació a la pell.