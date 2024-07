El mes de febrer passat, Evelyn Eales complia els seus 104 anys, una xifra que la situa entre les persones més longeves del món. Tot i la seva edat avançada, aquesta dona es manté plena d'energia i alegria i ha decidit compartir amb el públic alguns dels consells que li han permès arribar a aquesta edat.

Més enllà de la seva immillorable actitud, Evelyn ha adoptat certs hàbits que, segons ella, han estat clau per assolir els 104 anys.

Un dels més destacats és el costum de beure una copa de vi al dia. Tot i que alguns experts poden tenir dubtes sobre aquesta pràctica, diversos estudis donen suport a l'afirmació d'Evelyn.

Els Instituts Nacionals de la Salut han assenyalat que el consum moderat de vi pot augmentar l'expressió de gens associats a la longevitat i perllongar l'esperança de vida. A més, suggereixen que una copa diària podria reduir el risc de malalties cardíaques i altres problemes de salut.

La clau, com mostra l'experiència d'Evelyn, és la moderació. Mentre que una copa diària de vi pot oferir beneficis significatius, el consum excessiu d'alcohol pot tenir efectes adversos per a la salut, com problemes digestius i altres trastorns.

Per tant, és crucial seguir l'exemple d'Evelyn i gaudir del vi amb moderació per maximitzar-ne els beneficis sense incórrer en els seus riscos.

L'exemple d'Evelyn Eales no només inspira per la seva longevitat i esperit aventurer, sinó també pel seu enfocament equilibrat cap a la vida.

La seva història és un recordatori que la vitalitat i la joia poden perdurar a qualsevol edat, sempre que s'adoptin hàbits saludables i es mantingui una actitud positiva.