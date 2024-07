Busquen una teràpia per a una malaltia ultrarara de dos nens de Cambrils

A Espanya només hi ha sis persones amb una malaltia ultrarara generada per la mutació del gen ADSL. Arreu del món, unes 80. Els dos fills del matrimoni format per Queralt Guix i Joan Torres pateixen aquesta afecció. «Tots dos tenen un retard psicomotriu i cognitiu, no parlen i pateixen atacs d’epilèpsia», relata Queralt. La família viu a Cambrils, al Baix Camp, i està col·laborant activament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el desenvolupament d’una teràpia gènica per tractar una malaltia en què, tenint en compte la seva baixíssima prevalença, ni farmacèutiques ni estats hi inverteixen. La família i la universitat han posat en marxa una campanya per poder recaptar fons per a la investigació. Necessiten 500.000 euros per arrencar el primer assaig clínic.

Tant Anton, de 10 anys, com Andreu, de 8, tenen la malaltia causada per la mutació d’aquest gen relacionat amb el metabolisme d’unes substàncies anomenades purines. I la pateixen perquè la mala sort va voler que tant la mare com el pare tinguessin aquesta mutació. Aquesta barreja va fer que els dos fills naixessin amb dues còpies d’aquesta mutació i desenvolupessin la patologia. «Va ser una cosa molt rara. Els metges ens van dir: ‘És més fàcil guanyar la loteria que això vostre’». Queralt ha creat l’Associació per la Mutació Genètica ADSL, anominada Antian per les primeres lletres dels noms dels seus fills.

Si haguessin sabut que tant ella com el pare dels nens tenien la mutació, assegura Queralt, no haurien tingut fills. «És una cosa que et trastoca la vida. Visc en un estat d’alerta perquè els nens no tinguin una crisi epilèptica, caiguin i es matin», explica.

Anton i Andreu tampoc mengen sols. «És una dependència total. No sortim de viatge. I si ho fem, primer busco un hospital a prop per si passa alguna cosa». Els nens sí que poden caminar, tot i que amb poca estabilitat.

L’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona va ser el que, el 2022, va diagnosticar als nens aquesta malaltia ultrarara. Fins aleshores, els deien que tenien autisme o un trastorn generalitzat del desenvolupament. Conèixer la malaltia va ser per als pares un alleujament enmig de la desesperació. «Les purines són importants perquè participen en moltes reaccions i en el manteniment de les estructures genètiques. Quan tu tens una mutació d’aquest gen pot afectar el desenvolupament neurològic causant retard, autisme o epilèpsia en diferents graus», explica la doctora Mireia del Toro, coordinadora de la Unitat de Malalties Metabòliques de la Vall d’Hebron.

La malaltia es detecta a través d’estudis metabòlics o amb proves genètiques. Del Toro explica que «no té cura», si bé una teràpia gènica podria ser una «opció» per a nens molt petits. «En aquests casos es podria millorar alguns símptomes de la malaltia», diu.