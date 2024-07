Estimula i cuida el cervell amb aquests 7 consells

Cuidar el nostre cervell és indispensable per a gaudir d'una bona salut mental, entre molts altres factors. Aquest òrgan és el més important del nostre cos; ja que és el que gestiona les nostres accions i comportaments. Si el seu funcionament falla, pot haver-hi problemes greus per la salut: des de patir problemes de mobilitat, fins a problemes al cor. El cervell és el nostre ordinador central i en ell, s'envien les ordres al nostre cos, per tal que funcioni correctament. Si vols descobrir com cuidar-lo i evitar patir malalties degeneratives com l'Alzheimer, comença a exercitar-lo amb aquest seguit de consells.

SET CONSELLS PER MANTENIR UN CERVELL SA

«Tant la prevenció, com la seva identificació primerenca quan apareixen els primers símptomes, són vitals per reduir l'impacte sociosanitari de les malalties neurològiques», comenta el doctor José Miguel Láinez, president de la SEN. Coneixem com prevenir les malalties cardiovasculars, l'obesitat, la diabetis... però és molt probable que no sapiguem com prevenir una malaltia que afecti el nostre cervell.

Per això, els experts en neurologia faciliten set claus per mantenir aquest òrgan essencial en perfecte estat.

Cuida el teu cervell / jcomp