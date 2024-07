Sabies que prenent el sol pots reduir el greix corporal?

Prendre el sol amb moderació és molt beneficiós pel nostre cos: tant per la pell, com pel nostre estat d'ànim, entre d'altres. La vitamina D que ens aporta ens pot ajudar a estar més feliços, però, hi ha algun tipus de connexió entre el sol i la pèrdua de greix? Hi ha diversos estudis recents que parlen sobre aquest fenomen: descobreix-los!

El cos humà té una relació complexa amb la llum solar. L'exposició a la llum solar desencadena una sèrie de reaccions a l'organisme, entre les quals la més coneguda és la producció de vitamina D. No obstant això, investigacions recents suggereixen que la llum solar també pot influir en el metabolisme i la regulació del pes.

Un estudi realitzat per la Universitat d'Alberta, al Canadà, va descobrir que la llum solar pot reduir l'emmagatzematge de greix a les cèl·lules. Els investigadors van exposar cèl·lules de greix subcutani a la llum blava, un component de la llum solar, i van trobar que aquestes cèl·lules reduïen la seva mida. Aquesta troballa suggereix que l'exposició a la llum solar podria potencialment ajudar a reduir el greix corporal.

El paper de la vitamina D

La vitamina D, produïda quan la pell s'exposa a la llum solar, ha estat objecte de nombrosos estudis relacionats amb el control del pes. La deficiència de vitamina D ha estat associada a l'obesitat i l'augment de pes. Un estudi publicat a l'American Journal of Clinical Nutrition va trobar que les persones amb nivells adequats de vitamina D van perdre més pes en comparació amb aquelles que eren deficients, fins i tot quan totes dues seguien la mateixa dieta de restricció calòrica.

Fer activitats a l'aire lliure és molt beneficiós per a la salut / freepik

La vitamina D pot influir en la pèrdua de pes de diverses maneres. En primer lloc, ajuda a regular l'hormona paratiroidal, que en nivells elevats pot portar a l'emmagatzematge de greix. En segon lloc, la vitamina D pot millorar la sensibilitat a la insulina, facilitant així el control del sucre a la sang i reduint el risc d'acumulació de greix.

Ritme circadiari i exposició solar

El ritme circadiari, o el rellotge biològic del cos, també hi juga un paper crucial en la regulació del pes. La llum solar és un sincronitzador natural del ritme circadiari, que influeix en els cicles de son i vigília, així com en el metabolisme. Un estudi de la Universitat de Northwestern va trobar que les persones que s'exposaven a la llum solar al matí tenien un índex de massa corporal (IMC) significativament més baix que les que rebien llum solar principalment a la tarda.

El mateix estudi suggereix que l'exposició a la llum solar al matí ajuda a alinear el ritme circadiari, cosa que alhora pot millorar el metabolisme i la crema de calories. Dormir bé és essencial per mantenir un pes saludable, ja que la manca de son s'ha relacionat amb l'augment del pes i l'obesitat.

Activitat física a l'aire lliure

Prendre el sol sovint s'associa amb la realització d'activitats a l'aire lliure, com ara caminar, córrer o practicar esports. La combinació d'exposició solar i activitat física pot contribuir significativament a la pèrdua de pes. Un estudi publicat al Journal of Physical Activity & Health va trobar que les persones que passen més temps a l'aire lliure tendeixen a ser més actives físicament i, com a resultat, tenen un percentatge més baix de greix corporal.

L'activitat física a l'aire lliure no només augmenta la despesa calòrica, sinó que també pot ser més motivadora i plaent que l'exercici a l'interior. La llum solar i el contacte amb la natura poden millorar l'estat d'ànim i la motivació per mantenir-se actiu, factors importants a qualsevol programa de pèrdua de pes.

Tot i els possibles beneficis, és crucial recordar que l'exposició excessiva al sol pot ser perjudicial. La sobreexposició als raigs ultraviolats (UV) augmenta el risc de càncer de pell i pot causar dany ocular. Per tant, és important prendre el sol amb moderació i sempre fer servir protecció solar adequada.

La quantitat d'exposició solar necessària per obtenir beneficis pot variar segons el tipus de pell, ubicació geogràfica i hora del dia. Generalment, es recomana una exposició de 10 a 30 minuts, diverses vegades a la setmana, per produir prou vitamina D sense augmentar significativament el risc de dany solar.