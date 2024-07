Això t'interessa: Una nutricionista alerta sobre els perills de comprar fruita prèviament tallada

Actualment vivim en una societat tan accelerada que fer tasques quotidianes com tallar fruita se'ns complica. Bé sigui per estalvi de temps o per comoditat a l'hora de consumir les peces de fruita, són moltes les persones que opten per comprar aquests aliments ja tallats.

Però, moltes vegades, no coneixem les conseqüències que comporten les diferents decisions que prenem en el dia a dia. És per això que al podcast de conjengibreylimón, la nutricionista Sandra Moñino Costa i la periodista María Pespin, expliquen als seus oients els perills de consumir la fruita ja tallada.

"Compte amb la fruita que comprem als supermercats", començaven dient. "Tu vas al supermercat i compres mitja síndria o mig meló, o fins i tot al mercat del teu poble que fa calor i et trobes una síndria o un meló tallat, mai no compris això", iniciava explicant Sandra.

Tot i això, Sandra ha volgut puntualitzar aquestes declaracions i explicar els casos en què sí que seria recomanat consumir la fruita ja tallada: "llevat que estigui ben refrigerat, que hagin tallat un tros de meló i estigui en un frigorífic".

A més de la manca de refrigeració que afecta la qualitat de les fruites que consumim, diversos nutricionistes expliquen que la pell de les fruites protegeix naturalment les vitamines antioxidants de l'interior de la fruita i una vegada es talla es trenca aquesta protecció.

"No saps si el van tallar ahir o el dia anterior i quant de temps està tallat", apuntava María. "De fet m'agrada que en supermercats molt coneguts posen una etiqueta amb l'hora que s'ha tallat, llavors ja saps que està acabat de tallar", sentenciava María.