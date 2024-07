Elimina immediatament aquest aliment de la dieta: el pàncrees està en perill

Gràcies a diversos estudis i avenços científics s'està comprovant com aliments que teníem com a saludables, deixen de ser-ho. Els mites sobre certs aliments van caient i la sorpresa és que, aliments com l'arròs blanc, han passat de ser molt saludables a molt perjudicials per al nostre organisme; t'ho expliquem!

L'arròs blanc, un producte ric en nutrients i un clàssic de la cuina a Espanya. Les conseqüències del consum d'aquest aliment sobre el pàncrees han estat dolentes. Per exemple, consumir-lo regularment pot produir un major risc de patir diabetis de tipus 2, segons l'estudi publicat a la revista especialitzada en salut, British Medican Journal (BMJ).

Índex glucèmic

El mètode mitjançant el qual s'aconsegueix blanquejar aquest cereal es basa en un processament de l'arròs, al qual se li retira el segó, una de les tres parts que integren aquest aliment. Això no obstant, aquesta modificació estètica és també una arma de doble fil, ja que el mateix component retirat és el que serveix per regular l'índex glucèmic, el qual, un cop processat, es dispara.

Compte amb el consum d'arròs blanc / jcomp

Així doncs, la ingesta d'arròs provoca un notable augment en la taxa de glucosa en sang i insulina, cosa que afecta principalment l'òrgan encarregat de segregar aquesta hormona: el pàncrees, que gradualment perd la capacitat de produir quantitats suficients d'aquesta substància, indispensable per evitar la hiperglucèmia i altres anomalies que donin peu a l'aparició de malalties com la diabetis.

Contràriament a aquestes conclusions, l'arròs integral redueix aquest risc, per la qual cosa el consum és molt més recomanable.