Què passa si encara tens dents de llet?

Cuidar la nostra salut bucodental comença des de nens. Aquest aprenentatge és imprescindible per arribar a adults amb les dents i genives sanes. Aquí entra el paper dels pares, dels metges (pediatres) i dentistes. Així doncs, quan arribem a l'edat adulta és important haver adquirit uns bons hàbits i rutines d'higiene. A més, anar al dentista a fer revisions periòdiques és importantíssim. La primera visita s'hauria de fer als sis mesos, aproximadament, quan apareix la primera erupció dental, segons la Societat Espanyola d'Odontopediatria. Però, què passa amb les dents de llet? Sabies que hi ha adults que encara en tenen? T'ho expliquem!

Aquesta visita primerenca és crucial per diverses raons, com explica a 'Guies de Salut' la doctora Paula Vidal, odontòloga, amb un màster en estètica dental i especialista en el disseny personalitzat de somriures mitjançant la tecnologia de l'Anàlisi Digital del Somriure o Digital Smile Design (DSD).

Els pares aprendran les tècniques adequades per netejar les dents dels seus nadons

Rebran orientació sobre la dieta i la prevenció de càries

Podran identificar qualsevol problema primerenc en el desenvolupament dental

A més, “aquesta primera visita ajuda que el nadó es familiaritzi amb l'entorn del consultori dental, cosa que és important per evitar la por al dentista en el futur”.

Tot i que la recomanació general és fer revisions dentals cada sis mesos, hi ha situacions específiques que requereixen atenció immediata. Entre aquestes:

Cop en una dent que podria causar fractures o desplaçaments

que podria causar fractures o desplaçaments Canvi de color a les dents que podria indicar un problema intern

a les dents que podria indicar un problema intern Sagnat de les genives que podria assenyalar una malaltia periodontal

que podria assenyalar una malaltia periodontal Pèrdua prematura d'una dent de llet

L'odontòloga aconsella "no esperar fins a veure càries visibles o dolor a les dents, ja que els temporals juguen un paper virtual en el desenvolupament de l'estructura òssia i en mantenir l'espai per a les dents permanents".

S'han de fer revisions tant de nens com d'adults / freepik

A quina edat comencen a caure les dents de llet?

Les dents de llet solen aparèixer entre els cinc i els vuit mesos. Tot i això, la doctora especifica que alguns nadons poden no tenir la seva primera dent fins al primer any, la qual cosa no ha d'alarmar els pares.

“És important consultar el dentista si no apareixen dents o si l'ordre d'erupció s'altera, ja que això podria ser indicatiu de problemes com l'oligodòncia (falta d'algunes dents), l'anodòncia (falta total de dents) o la presència de dents supernumeràries (dents addicionals).

I les dents emergeixen en un ordre específic. Generalment, comença amb els incisius centrals inferiors, seguits pels superiors, i continua amb els altres incisius, els primers molars, els canins i, finalment, els segons molars.

Tot i que hi pot haver variacions individuals, "qualsevol desviació significativa d'aquest patró ha de ser avaluada pel seu dentista per assegurar-se que no hi hagi problemes subjacents".

Les dents de llet s'han de cuidar com si fossin permanents

Les dents compleixen funcions essencials com la masticació, la parla i el manteniment de l'espai per a les dents permanents. I és que, les dents de llet sanes ajuden a evitar infeccions i problemes de salut més greus que poden afectar el desenvolupament general del nen.

"Segons l'Organització Mundial de la Salut, la salut bucodental és crucial per al benestar, i les dents de llet són una part important d'aquesta equació".

I quan apareixen càries, encara que siguin en dents de llets, cal tractar-les.

“Les càries poden causar dolor, infeccions i afectar les dents permanents que estan per sortir. A més, a les dents de llet poden portar problemes de parla i masticació, i afectar l'autoestima del nen”.

Els adults també poden tenir dents de llet

És una patologia molt comuna, però poc coneguda. Les dents de llet “poden romandre a la boca d'un adult si no n'hi ha cap altre de permanent per reemplaçar-los”.

Això pot passar a causa de:

“La manca de desenvolupament de la dent permanent, cosa que es coneix com a agenèsia dental. Segons estudis publicats al Journal of Clinical Pediatric Dentistry, l'agenèsia dental és una condició relativament comuna i pot afectar la salut bucodental i la funció masticatòria”.

I també té conseqüències:

Desgast dental

Maloclusió (mala alineació de les dents)

Problemes periodontals

Encara tens les dents de llet? / wayhomestudio

Les doctores Paula Vidal ressalta que també “pot afectar l'estètica i la funció masticatòria. La manca d'una dent de llet pot portar a un estrès més gran en les dents restants i a problemes en l'articulació temporomandibular (ATM)”.

Les opcions de tractament poden incloure l'extracció de la dent de llet i la substitució per un implant dental o una pròtesi.

En alguns casos, es pot considerar l'ortodòncia per corregir l'alienació dental. És essencial que un dentista avaluï cada cas per determinar el millor pla de tractament. Hi ha casos en què l'arrel de la dent temporal es conserva bé i s'opta per mantenir el mateix durant el major temps possible.