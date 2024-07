Bèlgica assaja una tècnica per curar l’alcoholisme amb bolets al·lucinògens

Un equip de psicòlegs i psiquiatres està duent a terme un innovador assaig clínic a Bèlgica per reforçar teràpies convencionals amb alcohòlics mitjançant sessions al·lucinògenes a base de psilocibina, el compost psicotròpic present en els bolets al·lucinògens. «És una substància, una tècnica o una tecnologia que s’utilitza per intentar ajudar en la psicoteràpia. No és la pastilla miraculosa», explica la psicòloga Laetitia Vanderijst, que lidera l’estudi com a part de la seva tesi doctoral a la Universitat Lliure de Brussel·les.

El projecte es desenvolupa al Centre Hospitalari Universitari Brugmann de Brussel·les, on 62 alcohòlics en tractament de desintoxicació se sotmetran a una sessió individual de psilocibina d’unes set hores. Cinc ja ho han fet. «Solen sorprendre’s i ens miren una mica com dient: ‘em volen donar psicotròpics? És estrany’. Després ens agafen confiança, i això és bonic perquè es construeix una relació», afegeix.

Preparació del pacient

Els professionals informen i preparen el pacient abans del «viatge», que emprèn amb antifaç i música, en una habitació amb plantes i acompanyat sempre per un terapeuta. «La nostra feina és ser presents, contenir si hi ha un problema, però no distreure», explica la psicòloga Janaïna Benoît. Sense saber què els tocarà, els individus ingereixen una càpsula amb una dosi alta (30 mg) o baixa (5 mg) de psilocibina, un psicòtrop que no genera addicció i que extreu l’empresa canadenca Filament Health de fongs que la contenen de forma natural, com els del gènere Psilocybe.

«Veiem la substància psicodèlica com un catalitzador de processos psicològics que ajudarà a sustentar la teràpia i potser ajudi la persona a anar a llocs metafòrics on no aconsegueix arribar», apunta Vanderijst. El viatge al·lucinogen pot transportar l’individu a «situacions, relacions o records» en llocs recòndits de la seva ment, afegeix Benoît.

«Després hi ha dues sessions d’integració on discutim amb el pacient sobre la seva experiència, el ha viscut, el que ha vist, el que ha sentit i intentem donar-li sentit», explica el psiquiatre Felix Hever, que acaba de rebre finançament per desenvolupar un altre estudi usant psilocibina per tractar l’addicció a la cocaïna.

Els primers resultats amb els alcohòlics són prometedors, tant amb dosis altes com baixes, expliquen els especialistes belgues, que s’inspiren en projectes internacionals també amb resultats encoratjadors, mentre que en altres països floreixen estudis sobre psilocibina per a quadres de depressió, anorèxia, tabaquisme, covid de llarga durada o per reduir l’ansietat en pacients amb càncer.

L’ús ancestral dels al·lucinògens està ben documentat, però el seu redescobriment modern va ser a mitjans del segle passat.