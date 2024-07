Descobreix com reduir el dolor d'esquena sense anar al gimnàs

Patir dolors d'esquena és molt freqüent, tant en persones que treballen en oficina com en fàbriques, etc. L'esquena suporta tot el pes i mantenir una bona postura és indispensable per a la nostra salut. L'eix principal del cos s'ha de cuidar per evitar mals majors. Una bona opció és reforçar la musculatura al gimnàs. Però, què passa si no t'agrada anar al gimnàs o no tens temps? T'expliquem com reduir les molèsties lumbars sense tants esforços.

Per això, molts experts s'han proposat trobar alternatives barates i senzilles que permetin mantenir el cos malgrat no fer rutines completes d'exercici. Una de les activitats que més destaquen pot semblar absurda, però la seva efectivitat està provada.

L'exercici que ens ajuda a eliminar el mal d'esquena

Es tracta del simple fet de caminar. Realitzar passejades llargues amb regularitat pot fer que moltes d'aquestes molèsties com el dolor lumbar millorin considerablement.

Si bé és cert que no és un exercici complet i que cal complementar les caminades amb altres entrenaments, poden reportar grans beneficis pel seu compte. Aquests resultats han estat provats en un estudi de la Universitat de MacQuarie, a Sidney (Austràlia), que va demostrar que caminar és un dels mètodes més efectius per alleujar aquest dolor lumbar tan comú.

Anar a caminar és el millor que pots fer per cuidar la teva esquena / Drazen Zigic

Amb tot, per alleujar i prevenir mals d'esquena, es recomana fer almenys 20 minuts d'exercici diari, com ara caminar o nedar, i fer servir un matalàs ferm per mantenir l'esquena recta sense sacrificar comoditat.

En aixecar pesos, és important conèixer i respectar els límits propis i flexionar els genolls. En seure, mantenir sempre l'esquena recta i utilitzar cadires amb respatller rígid, especialment si es passa molt de temps assegut. En conduir, ajustar bé el seient i col·locar una tovallola al buit de l'esquena si cal.