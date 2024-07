Les recomanacions per fer front a la hiperhidrosi: peus amb excés de suor

Suar és normal, però què passa quan sues més del normal? Això es converteix en un problema! Hi ha persones que pateixen problemes de suor excessius a les mans i altres als peus. Avui parlarem de la hiperhidrosi, una malaltia molt molesta als peus. La suor excessiva és el seu major problema. Però no et preocupis perquè t'expliquem com solucionar-ho.

Perquè més enllà dels problemes d'olor que això pot comportar, els especialistes de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), la hiperhidrosi pot causar altres complicacions per a la salut, com ara la maceració de la pell dels peus i sobreinfecció cutània per bacteris (coneguda com a queratòlisi punctata).

Tot i que darrere la hiperhidrosi no sempre hi ha la calor o la realització d'exercici físic.

Aquest augment de sudoració sol ser degut a una hiperactivitat de les glàndules sudorípares per una hiperestimulació nerviosa, motivada per situacions que comporten tensió emocional o estrès, per l'acció de substàncies farmacològiques, o per motius tèrmics”, explica Jorge Escoto, podòleg i membre de junta directiva de l'ICOPCV.

És un tema important de tractar perquè alguns pacients que pateixen hiperhidrosi poden desenvolupar una incapacitat laboral i social.

Hiperhidrosi: un problema hereditari

En qualsevol cas i amb independència de les causes que provoquin l'excés de sudoració als peus, la veritat és que aquest problema no s'ha de minimitzar, ja que com explica el podòleg valencià “és un tema important de tractar perquè alguns pacients que pateixen d'hiperhidrosi poden desenvolupar una incapacitat laboral i social”.

I s'estima que la hiperhidrosi afecta “prop del 3% de la població”, sent els pacients tant homes com dones. A més, els especialistes en podologia ofereixen una altra dada interessant i és que “aproximadament el 40% dels afectats tenen un altre membre de la família amb el mateix trastorn, per la qual cosa es pot considerar una malaltia hereditària”, adverteix el podòleg Jorge Escoto.

És fonamental cuidar les sabates i sabatilles que fem servir, escollint aquells models realitzats amb materials transpirables.

Prevenció i tractament de la hiperhidrosi als peus

Per tal de no desenvolupar aquest trastorn o evitar-ho en la mesura del possible, els especialistes de l'ICOPCV ofereixen algunes recomanacions:

Calçat adequat. El primer i fonamental és cuidar les sabates i sabatilles que fem servir, escollint aquells models realitzats amb materials transpirables . Aquesta característica també és recomanable per als mitjons.

El primer i fonamental és cuidar les sabates i sabatilles que fem servir, . Aquesta característica també és recomanable per als mitjons. Tenir cura de l'alimentació . Encara que sembli estrany, seguir una dieta saludable i equilibrada pot ajudar a reduir la sudoració als peus.

. Encara que sembli estrany, Reduir l'estrès.

"Evitar la ingesta d'alcohol, cafè, menjar picant o fumar, perquè afavoreixen la sudoració" afegeixen els podòlegs.

Extremar la higiene als peus. Com que una de les conseqüències de la hiperhidrosi dels peus és la mala olor, els especialistes assenyalen la importància d'augmentar la higiene d'aquesta zona. També pot ajudar, canviar de forma “freqüent de calçat, és a dir, no utilitzar el mateix calçat dos dies seguits”.

Pot ser que, tot i seguir totes aquestes recomanacions, no aconseguim reduir els nivells de sudoració als peus.

En aquests casos, Jorge Escoto explica que és important contactar amb un podòleg, ja que són aquests especialistes els que disposen de tractaments tòpics, amb fàrmacs anticolinèrgics com el bromur de glicopirroni, i preparats astringents i adobadors com el clorur d'alumini, el glutaraldheid o l'àcid salicílic, per solucionar aquest problema i evitar complicacions.

“El mecanisme d'actuació d'aquest tipus de fàrmacs és l'oclusió del conducte de les glàndules sudorípares. Aquests tractaments cal aplicar-los a la nit i amb la pell seca”, explica l'especialista.

“A més, si hi hagués altres patologies associades a la hiperhidrosi, es pautarà una combinació de tractaments per a totes les malalties existents. Aquí podrien utilitzar-se altres tractaments tòpics, orals i, fins i tot, la recomanació d'ús d'alguns mitjons, les fibres dels quals, han estat confeccionades amb tecnologies avançades i eviten la maceració, la mala olor i la sobreinfecció cutània dels peus”, detalla el podòleg.