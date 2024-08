Aquests són els millors aliments per mantenir la força a partir dels 60 anys

Amb el pas del temps, l'alimentació esdevé cada cop més important per combatre l'envelliment i incrementar la força muscular. A més a més de l'exercici físic regular i els bons períodes de son i descans, cal seguir una dieta equilibrada i rica en aquests aliments.

Els experts en nutrició recomanen el consum de macronutrients per conservar les cèl·lules i els teixits musculars. Per això, és important incorporar proteïnes a la nostra dieta. Podem trobar-les en el consum de carns vermelles, pollastre, peix, ous, lactis i llegums.

La vitamina C també és fonamental per a les persones de més de 60 anys. Aquest nutrient regula els nivells d'oxigen als teixits musculars. També enforteix les parets dels capil·lars sanguinis, i ajuda a l'absorció del ferro, la creació de col·lagen i l'assimilació del calci. D'altra banda, aquesta vitamina és molt important per ajudar el sistema immune.

Segons avança la nostra edat, el sistema ossi es debilita, i cal consumir aliments rics en calci. Per aquest motiu, es recomana consumir llet, cigrons i verdures de fulles verdes.

Els greixos bons, com l'omega 3, també contribueixen a augmentar la massa muscular. Els estudis recents també han determinat que les persones que consumeixen més fibres preserven millor les seves forces.