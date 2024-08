Alerta: coneix el greu error que comet tothom quan pren cafè

El cafè és un dels productes imprescindibles en el dia a dia de moltes persones. Prendre aquesta beguda abans o durant la jornada laboral s’ha convertit en un hàbit inamovible dins de l’horari dels que necessiten les propietats estimulants de la cafeïna.

Malgrat això, prendre la primera tassa del dia tot just despertar-se, quan els nivells de cortisol es troben en el seu màxim, és un error molt freqüent entre els amants del cafè.

Nivells de cortisol

La raó per la qual prendre cafè poc després de despertar-se no és l’opció més recomanable per a l’organisme rau en els nivells de cortisol. Tot just mitja hora després d’obrir els ulls, aquesta hormona que ens manté desperts i en estat d’alerta es troba al pic màxim. Per això, augmentar aquesta quantitat per mitjà de la ingesta d’una dosi innecessària de cafè només mantindrà aquests nivells durant un període més llarg i, conseqüentment, perjudicarà la salut.

Per tant, retardar el consum de cafè un parell d’hores, quan els nivells de cortisol ja s’han reduït, no només resultarà més útil i eficient, sinó que es convertirà en un hàbit més saludable. Aquest procés funcionarà de la mateixa manera després de prendre aquesta primera tassa, que augmentarà els nivells de cortisol de nou i, per tant, s’haurà de deixar una altra estona de marge abans de tornar a prendre cafeïna perquè tingui un efecte que vagi més enllà del placebo.

Amb tot, es pot destacar que, com passa amb altres substàncies, la tolerància a la cafeïna pot variar completament d’una persona a l’altra; per això és important conèixer els efectes estimulants d’aquesta beguda sobre el propi organisme per poder adaptar l’horari.