Els riscos que pateixen els diabètics quan hi ha onades de calor

Les calors ens afecten a tots: nens, joves, adults, ancians i animals. Però hi ha certs col·lectius que són més propensos a patir conseqüències negatives si la calor es torna molt intensa. Un dels col·lectius afectats són els pacients amb diabetis, perquè les persones que pateixen certes malalties també es poden veure afectats negativament per les onades de calor. Els canvis de temperatura no són gens favorables per a ells, ja que, poden arribar a alterar els nivells de glucosa a la sang.

Com explica el doctor Manuel Gargallo, membre de l'Àrea de Diabetis de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN):

Les persones amb diabetis estan més exposades al “cop de calor” quan estan un temps prolongat sotmès a temperatures altes, ja que tenen alterat el control biològic dels mecanismes d'adaptació a temperatures extremes i són més sensibles a la calor.

Impacte de l'estiu als pacients amb diabetis

Un dels principals motius per al descontrol glucèmic en les persones amb diabetis durant el període estival és el canvi d'hàbits quant a alimentació. En aquest sentit, l'especialista de la SEEN assenyala que:

"La ingesta més gran de begudes alcohòliques i no alcohòliques suposa una major aportació calòrica i d'hidrats de carboni que, de manera immediata, produiran un descontrol glucèmic i, a mitjà termini, un augment de dipòsits grassos i excés de pes”.

Per evitar-ho, el doctor Gargallo adverteix que les persones amb diabetis han de tenir cura del tipus de begudes que consumeixen, procurant que aquestes tinguin poques calories, així com que siguin sense alcohol o ‘00’. A més, aquestes begudes tan habituals als sopars, dinars o aperitius estiuencs solen anar acompanyades d'aperitius que tampoc no estan recomanats per als pacients amb diabetis.

Per això, el metge especialista en Endocrinologia i Nutrició incideix que per compensar aquests excessos, les persones diabètiques han de controlar la ingesta i així mantenir un cert control de la seva diabetis. Així, "poden prendre aperitius o berenars amb disminucions dietètiques al dinar o al sopar", puntualitza l'expert.

Arxiu - Prova de la glucosa, diabetis, glucòmetre. / OMS - ARXIU

Els símptomes de deshidratació i la seva relació amb la diabetis

Un dels problemes directament relacionats amb les altes temperatures és la deshidratació. Qualsevol podem patir-la, però:

Els pacients amb diabetis són especialment vulnerables a la pèrdua de líquids.

Com explica el doctor Gargallo, si la glucosa no està ben controlada durant els mesos d'estiu, “poden orinar força i, si per efecte de la calor suen abundantment, en el cas que no compensin aquestes pèrdues amb una ingesta important de líquid, el risc de deshidratació és molt alt”.

"Aquest risc és més gran en gent gran amb diabetis o en aquells que tenen algun tipus d'afectació renal", afegeix l'expert.

"Per això, aquest grup de població ha de beure almenys dos litres de líquid diari i no exposar-se gaire temps a temperatures elevades".

A això cal sumar-hi, l'efecte d'alguns fàrmacs (glucosúries), els quals fan augmentar la producció d'orina, cosa que augmenta el risc de deshidratació en aquells pacients que els prenen.

Com adaptar la rutina dels diabètics en els dies calorosos

Un altre problema de les persones diabètiques durant els mesos d'estiu és la manca d'exercici físic que, en molts casos, les altes temperatures limiten i aboquen al sedentarisme, fet que suposa nociu per al control dels nivells de glucosa en sang.

En aquest sentit, l'endocrinòleg destaca que l'activitat física a les persones amb diabetis reporta grans beneficis com:

La reducció de patir una malaltia cardiovascular, ja que és la causa principal de mortalitat en aquests pacients.

malaltia cardiovascular, ja que és la causa principal de mortalitat en aquests pacients. A més, a juda al control del pes i a prevenir l'obesitat

Afavoreix el control glucèmic

Preveu i combat el desenvolupament de sarcopènia , més freqüent en persones amb diabetis

, més freqüent en persones amb diabetis Influeix de manera positiva des del punt de vista psicològic i en la qualitat de vida.

Així que, encara que faci calor, els pacients amb diabetis han d'intentar moure's, caminar o nedar, aprofitant les hores en les quals faci menys calor.

Finalment i no per això menys important, cal no oblidar que el medicament bàsic per al tractament de la diabetis, la insulina, és un fàrmac molt sensible a la calor, fins al punt que pot perdre la seva eficàcia si la temperatura a la qual es troba és molt elevada. "Cal evitar deixar-la a l'interior d'un cotxe durant diverses hores sota el sol o en una finestra", assegura.