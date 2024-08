Evita els refredats d'estiu amb aquests consells

A l'estiu és molt freqüent que ens refredem. Els canvis bruscos de temperatura fan que el nostre cos no s'habituï. A l'oficina, als centres comercials o a casa amb l'aire condicionat ben fort. Al carrer, les onades de calor, en les quals no pots quasi ni respirar. Així doncs, és molt normal refredar-se. T'expliquem com són els refredats d'estiu, com evitar-los i com fer que ens passin més ràpidament.

Com explica a aquest diari el farmacèutic José Antonio Valdés González, “quan es passa de calor a fred i viceversa es poden produir irritacions a les mucoses nasals, facilitant l'entrada de rinovirus, que són els principals culpables dels refredats a l'època estival”.

La incubació del refredat d'estiu pot ser de dos o tres dies, i la durada es pot estendre fins a una setmana, amb tractament o sense.

Símptomes dels refredats a l'estiu

Generalment, no cal assistència mèdica per a un refredat. No obstant això, cal acudir a l'hospital si es tenen els símptomes següents:

Símptomes que empitjoren o no milloren

Febre major de 38,5 °C que duri més de tres dies

que duri més de tres dies Febre que torna després d'un període sense febre

Manca d'aire

Xiulet en respirar

Dolors intensos de gola, de cap o dels sins paranasals

Els refredats a l'estiu no són pitjors ni tenen una durada més gran

Però són pitjors els refredats a l'estiu que durant la tardor o l'hivern? Són les principals estacions per als refredats, “ja que els virus sobreviuen millor a les baixes temperatures i és quan emmalaltir és més habitual”.

No obstant això, ni els símptomes són més intensos ni tenen una durada més llarga.

“Quan tenim un refredat a l'estiu se sent com si fos el pitjor moment per a nosaltres, pel fet que pot interrompre els nostres plans a l'aire lliure amb la família i els amics en plenes vacances, però això només és una percepció psicològica”.

Mesures de prevenció per als refredats estivals

Un dels principals consells, subratlla Valdés González, per evitar el refredat durant aquesta temporada es basa a evitar canvis bruscos de temperatura entre l'interior i l'exterior de qualsevol espai.

Per això, "des de Lanier Pharma recomanem no excedir-nos en la utilització de l'aire condicionat, així com de begudes excessivament gelades".

Cal mantenir una humitat de l'aire per sobre del 30% , cosa imprescindible perquè les mucoses no es ressequin i es pugui iniciar un refredat. És aconsellable tenir a casa o al lloc de treball un humidificador.

, cosa imprescindible perquè les mucoses no es ressequin i es pugui iniciar un refredat. És aconsellable tenir a casa o al lloc de treball un humidificador. L'alimentació també és clau per poder evitar en la mesura del possible un refredat, ja que hi ha micronutrients essencials per ajudar les teves defenses. Les fruites i verdures són els millors aliats.

Les fruites i verdures són els millors aliats. Mantenir una bona hidratació. Amb la calor de l'estiu tendim a suar més, i, per tant, a deshidratar-nos, és molt important mantenir una hidratació completa. A més, cal parar atenció a determinats grups com els ancians o els nens petits.

Amb la calor de l'estiu tendim a suar més, i, per tant, a deshidratar-nos, és molt important mantenir una hidratació completa. A més, També es pot recórrer a suplements naturals per prevenir infeccions per virus i bacteris.

per prevenir infeccions per virus i bacteris. Ventilar és una de les mesures més efectives per recuperar-se dels refredats estivals.

Mantenir-se hidratat serveix per prevenir i curar els refredats / freepik

Els millors remeis per combatre els refredats estivals

Descans . Dormir bé ajuda molt que el nostre organisme es recuperi d'aquest desgast.

. Dormir bé ajuda molt que el nostre organisme es recuperi d'aquest desgast. Els antibiòtics no són eficaços davant d'un refredat d'estiu , ja que és un procés víric, no bacterià. No t'automediquis, perquè pot ser contraproduent per a la teva salut.

, ja que és un procés víric, no bacterià. No t'automediquis, perquè pot ser contraproduent per a la teva salut. Per recuperar-se com més aviat millor és important passar uns dies de repòs, prenent algun antitèrmic si cal, per exemple, si la febre es dispara per sobre de 37,5 °C – 38 °C.

prenent algun antitèrmic si cal, per exemple, si la febre es dispara per sobre de 37,5 °C – 38 °C. Hidratació . Prendre suficient quantitat de líquids, especialment aigua i infusions.

. Prendre suficient quantitat de líquids, especialment aigua i infusions. Una rentada nasal o un medicament descongestionant pot ajudar a eliminar la mucositat per aconseguir sentir-nos millor.

o un medicament descongestionant pot ajudar a eliminar la mucositat per aconseguir sentir-nos millor. Ventilar adequadament l'habitació on s'està convalescent també ajudarà a desfer-nos del virus que provoca el refredat com més aviat millor.

Alguns aliments que podem consumir per prevenir aquests episodis són: