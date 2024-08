Els consells dels experts si dus lents de contacte a l'estiu

Les lents de contacte són un dels millors invents per a moltes persones que pateixen problemes de visió i que no volen canviar la seva estètica i portar ulleres. Tot i que, són molt segures, també es recomana anar amb compte i més a l'estiu. Aquí van un seguit de recomanacions per utilitzar-les durant aquesta temporada de l'any.

Hi ha persones que les utilitzen de forma esporàdica per comoditat o per ocasions especials, però hi ha qui les utilitza cada dia.

La calor, la piscina, la platja, la sal, el clor… Són enemics de les lents de contacte, però com recorda el doctor Salvador García-Delpech, president de la Societat Espanyola de Contactologia:

Si es manté una correcta conservació i manteniment es poden fer servir les lents de contacte amb total normalitat durant l'època estival.

Consells per cuidar les lents de contacte

Amb independència de l'estació en la qual estiguem, hi ha una sèrie d'instruccions que hem de seguir rigorosament per evitar infeccions oculars i perllongar la vida útil de les lents de contacte, sobretot, si són mensuals.

Rentar-se les mans amb sabó abans de retirar-les o manipular les lents de contacte.

abans de retirar-les o manipular les lents de contacte. Per netejar les lents de contacte , cal col·locar-les al palmell de la mà per aplicar unes quantes gotes de la solució i fregar amb suavitat la superfície de la lent. Cal tenir en compte que aquest tipus de solucions tenen data de caducitat. I en qualsevol cas, una vegada han estat oberts caduquen al cap de mesos . Si es fan servir caducats, no compliran la funció de desinfecció.

, cal col·locar-les al palmell de la mà per aplicar unes quantes gotes de la solució i fregar amb suavitat la superfície de la lent. Cal tenir en compte que aquest tipus de solucions tenen data de caducitat. I en qualsevol cas, . Si es fan servir caducats, no compliran la funció de desinfecció. L'estoig. Igual que cal netejar les lents de contacte, l'estoig on es guarden també ha d'estar net. Per a la seva desinfecció no cal emprar aigua de l'aixeta, sinó la mateixa solució que es fa servir per a les lents de contacte. L'estoig s'ha d'eixugar a l'aire lliure, col·locat de cap per avall sobre un paper net. Cal substituir l'estoig per un de nou de forma periòdica. Concretament, els especialistes recomanen fer-ho una vegada al mes.

Riscos d'usar lents de contacte a l'estiu

El doctor García-Delpech recomana no fer servir les lents de contacte per banyar-se a la platja, ni a la piscina i menys a la dutxa. Perquè a l'aigua hi ha microorganismes que podrien quedar atrapats a les mateixes lents de contacte i ocasionar infeccions oculars.

Per això, per a aquelles persones a qui els sigui realment imprescindible, s'hauria d'optar per les ulleres graduades per a natació, que han estat especialment dissenyades amb lents que romanen el més sec i nítides possibles, així com amb ponts molt flexibles que s'adapten a tota mena de cares.

És segur netejar les lents de contacte amb aigua?

L'oftalmòleg insisteix en una regla molt senzilla de recordar: “les lents de contacte no es poden netejar o emmagatzemar en aigua”. I no només ens referim a l'aigua de l'aixeta i la mineral, també a la destil·lada.

I això és perquè hi ha un risc alt de queratitis infecciosa, que és la inflamació de la còrnia causada per un microorganisme proterozoic de la família de les amebes, anomenada Acanthamoeba. La infecció es produeix pel contacte amb aquesta ameba que sol ser present en aigua dolça.

En entrar en contacte amb les lents de contacte, i posteriorment amb el nostre ull, pot produir danys a la còrnia.

La gravetat d'aquesta infecció dependrà de si s'ha diagnosticat a temps i s'ha començat amb el tractament adequat.

Però cal saber que no és ximpleria, ja que, en el pitjor dels casos, els pacients que pateixen queratitis poden requerir trasplantament de còrnia o arribar a perdre la visió.

Els símptomes de la queratitis ocular són:

Picor als ulls

Envermelliment

Llagrimeig

Dificultat per obrir les parpelles

Sensació de sorra

Inflamació de les parpelles

No desinfectar correctament les lents de contacte pot provocar infeccions oculars / rawpixel.com

Com alleujar els ulls secs

El clor de les piscines pot provocar irritació als ulls i sequedat ocular. I és un dels problemes oculars més freqüents a l'estiu que repercuteix, sobretot, els usuaris de lents de contacte.

Els símptomes més habituals d'ull sec són molèsties com sensació de sorra, tenir un cos estrany, notar certa cremor...

Per alleujar els símptomes d'aquesta síndrome es poden seguir les recomanacions següents: