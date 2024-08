Un estudi apunta que l'Ozempic també ajuda a deixar de fumar

L’Ozempic segueix en boca de tothom. Aquest medicament autoritzat a Espanya per controlar els nivells glucèmics dels pacients amb diabetis tipus 2 va saltar a la fama perquè el van començar a reclamar persones amb obesitat per perdre pes i, fins i tot, aquelles que no tenen la malaltia però volen aprimar-se amb facilitat. Això va provocar que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) comuniqués que havia tingut coneixement d’un augment en la demanda d’aquest fàrmac d’una manera desproporcionada.

L’alarma va tornar a saltar quan un estudi publicat fa pocs mesos indicava que aquest medicament podria contribuir a tractar addiccions, després que algunes persones van experimentar descensos en el consum d’alcohol. Ara, un nou informe publicat a la revista Annals of Internal Medicine va més enllà: l’Ozempic també podria servir per deixar de fumar.

L’ús de semaglutida (nom mèdic de l’Ozempic) es va associar amb un risc més baix d’atenció mèdica relacionada amb el trastorn per consum de tabac (TUD) en fumadors amb diabetis tipus 2, en comparació amb set medicaments antidiabètics més.

Menys probabilitat

Durant l’anàlisi, les persones que el van utilitzar van tenir menys probabilitats d’haver de fer una visita al metge que inclogués un diagnòstic de TUD.

També era menys probable que els prescriguessin medicació per deixar de fumar o que necessitessin assessorament per deixar de fumar durant el període que durava l’estudi. Els científics de l’estudi actual van utilitzar un mètode d’emulació d’assaig per comparar l’eficàcia de la semaglutida davant la resta de medicaments antidiabètics, inclosos altres GLP-1.

En l’assaig van participar tres poblacions d’estudi: pacients amb diabetis tipus 2 amb comorbiditat i trastorn per consum de tabac, pacients amb diabetis tipus 2 amb comorbiditat i TUD que tenien un diagnòstic d’obesitat i pacients que no tenien un diagnòstic d’obesitat.

El 23% dels ciutadans espanyols més grans de 15 anys fuma cada dia

Els investigadors van descobrir que la semaglutida s’associava amb un risc més baix d’utilització de serveis sanitaris relacionats amb el tabaquisme, incloent-hi l’ús que indicaria esforços per deixar de fumar.

Experts en drogoaddicció

"Aquests resultats suggereixen la necessitat de fer assajos clínics per avaluar el potencial de la semaglutida per deixar de fumar", apunten els seus autors. En el treball hi van participar investigadors de l’Institut Nacional sobre l’Abús de Drogues, els Instituts Nacionals de Salut i la Facultat de Medicina de la Universitat Case Western Reserve.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya el 23% de la població de 15 anys o més fuma cada dia, el 2,4% és fumador ocasional i el 25,7% es declarava exfumador, mentre que el 49% diu que no ha fumat mai. Per sexe, el percentatge de fumadors diaris se situa en el 27,6% en homes i en el 18,6% en dones.

L’Enquesta sobre l’Alcohol i altres Drogues a Espanya (2022) –que està promoguda per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues– assenyala que, per darrere de l’alcohol, el tabac és la substància psicoactiva més consumida entre la població de 15 a 64 anys, amb una prevalença de consum alguna vegada en la vida del 69,6%, una dada que és molt semblant a la que es va obtenir en l’anterior enquesta (2020), el 39% l’últim any, el 37,2% l’últim mes i el 33,1% cada dia l’últim mes.