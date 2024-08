Deixa de fumar gràcies als 10 consells dels especialistes de la SEC i la FEC

Quan és el moment de deixar de fumar? Segur que en més d'una ocasió ho has pensat, però, estàs preparat? Com ho has de fer? Sabies que el tabac et treu 10 anys de vida? Fumar és un problema per a la salut cardiovascular, tal com recorden des de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC). En aquest article trobaràs els beneficis més immediats a l'hora de deixar de fumar i com aconseguir deixar-ho definitivament; per què si altres han pogut fer-ho, per què no ho pots fer tu?

Beneficis més immediats de deixar de fumar

Fins aquí les dades que fonamenten que fumar és una mala idea. Però si ens fixem en els beneficis de deixar aquest mal hàbit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca en l'àmbit cardiovascular els següents:

Només 20 minuts després d'apagar el cigar disminueix el ritme cardíac i baixa la tensió arterial. Entre 2-12 setmanes després de deixar de fumar millora la circulació sanguínia. En els cinc mesos següents, segons l'estudi OASIS realitzat amb més de 18.000 pacients, els fumadors que van romandre abstinents després d'una síndrome coronària aguda van veure reduït el risc de reinfart en un 43%.

En aquest sentit, la doctora Regina Dalmau, cardiòloga a l'Hospital Universitari La Paz i experta en tabaquisme, detalla que el benefici del cessament en l'àmbit cardiovascular és molt ràpid i, encara que mai no és tard per deixar de fumar, com més aviat es deixi, molt millor.

“El cessament redueix ràpidament el risc de fenòmens trombòtics, però l'ateroesclerosi accelerada que condiciona el tabac en persones que fa anys que consumeixen no s'esborra tan fàcilment”.

A Espanya moren cada any unes 54.000 persones a causa de malalties relacionades amb el consum del tabac. / DdG

Baixa el consum de tabac, però ho hauria de fer més

Tot i l'evidència científica sobre els efectes negatius de fumar a la nostra salut, les xifres sobre consum de tabac a Espanya continuen sent preocupants.

Les darreres dades de l'Enquesta Europea de Salut a Espanya, corresponents al 2020, indiquen que fumen diàriament

El 16,4% de les dones

El 23,3% dels homes de 15 anys o més.

Tot i això, per al doctor Andrés Íñiguez, president de la FEC:

“És esperançador que en les últimes dècades el consum de tabac a la població hagi anat baixant, però encara queda molt per fer. Sobretot és preocupant que aquest hàbit nociu s'estigui incrementant en adolescents”.

“L'objectiu final hauria de ser, per a totes les organitzacions i institucions implicades, el de “0 Tabac”, ja que tot consum de tabac és nociu i causant de malaltia cardiovascular, afegeix l'especialista.

Per això l'Estratègia en Salut Cardiovascular del Sistema Nacional de Salut (ESCAV) ha marcat en aquest tema com a objectiu general reduir la prevalença de l'ús del tabac per sota del 10% l'any 2040, encara que l'ideal hauria d'haver estat aconseguir per a aquesta data el 0% de fumadors”.

Consells dels cardiòlegs per deixar de fumar

Deixar de fumar no és fàcil, però tampoc és impossible. Per això, la SEC i la FEC ofereixen 10 consells pràctics per deixar de fumar: