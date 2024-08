La mida del penis és important?

La mida del penis sempre ha estat una temàtica que ha dut molts maldecaps i més als homes. Hem de ser conscients que el penis tant serveix com a aparell reproductor i de plaer com a aparell per orinar. Així doncs, la mida importa quan parlem de relacions sexuals; o no? Creus que el teu penis és petit i vols allargar-lo? L'uròleg t'explica si es pot allargar i et resol els dubtes sobre el plaer en les relacions.

Però la realitat és que la raça i el país d'origen són uns factors que incideixen, i molt, en la mida.

Mentre que a Espanya la longitud mitjana en erecció és de 13,85 centímetres, altres països del nostre entorn ens supera, com Itàlia, arribant als 15,35 centímetres.

França (15,74 cm) i Països Baixos (15,87 cm) són els països europeus amb la mida mitjana del penis en erecció més gran del Vell Continent.

I, igual que moltes dones se sotmeten a intervencions estètiques per augmentar el volum dels seus pits, els homes també recorren a la cirurgia per guanyar alguns centímetres en el membre viril.

És un mite l'allargament del penis?

No hi ha cap operació que realment allargui o doni més volum el penis.

Ho explica a Guies de Salut l'uròleg Javier Romero-Otero, de Roc Clínic.

"Qualsevol cirurgia que es realitza sobre el penis pot fer-lo malbé i provocar la seva falta de funcionalitat a l'esfera sexual. Per aquest motiu, és impossible afegir-li gruix o allargar-lo realment, si no s'introdueix una pròtesi de penis al seu interior".

Es tracta d'una intervenció cada cop més demandada i que pretén “treure al màxim el penis que un té, cosa que es pot fer mitjançant la secció del lligament suspensori, baixar la inserció o naixement de l'escrot i eliminant el greix suprapúbic”.

No complir amb les expectatives pot frustrar i voler operar-se / senivpetro

I el que es pot aconseguir és millorar l'aparença del penis en repòs de forma substancial. Però, en erecció, recalca el doctor, és molt difícil obtenir bons resultats.

"Donar volum al penis és molt perillós, la pell del penis ha de poder lliscar sobre la fàscia de Buck. Quan s'injecten aquestes substàncies es produeix un engrossiment en aquest espai que impedeix el lliscament correcte de la pell i es pot perdre la funcionalitat".

L'ésser humà sempre va associar més virilitat i millors relacions a un penis gran Javier Romero-Otero — Uròleg de ROC Clínic

Motius per allargar penis

Hi ha els següents motius per allargar-se el penis:

Microfalosomia, que és el que es coneix com a micropenis (que es considera si la longitud en erecció és menor a 7 centímetres)

que és el que es coneix com a micropenis (que es considera si la longitud en erecció és menor a 7 centímetres) Malaltia

“Hi ha pacients que pateixen de micropenis des del naixement per malalties congènites, o que han perdut part o totalment el mateix per tumors, infeccions, traumatismes… en tots aquests casos està clarament indicada una cirurgia per intentar corregir-ho”, assenyala a aquest portal Romero-Otero.

També, per obesitat:

“En els casos de molta obesitat el penis queda enterrat en greix suprapúbic”.

Però si ens cenyim a aquelles persones que tenen un penis normal i volen millorar-lo estèticament, és molt important fer una valoració individualitzada, parlar amb ells i explicar-los si és el cas en concret com es pot maquillar la seva aparença i quines han de ser les seves expectatives.

Com és el postoperatori?

Depèn molt de la intervenció.

“Si fem una abdominoplàstia és un postoperatori dificultós i llarg; si es fa una liposucció o una escrotoplàstia, és molt més senzill. Les injeccions de substàncies són ambulatòries i s'està bé l'endemà”.

Els penis molt grans poden acabar patint una disfunció erèctil Javier Romero-Otero — Uròleg

I si m'opero el penis com serà el postoperatori? / freepik

La mida del penis importa?

Sempre s'ha cregut que com més gran, més plaer sexual.

"L'ésser humà sempre ha associat més virilitat i millors relacions a un penis gran". Però no només hi influeix la longitud i el gruix del membre viril, també la parella.

Un estudi de la Universitat de Califòrnia, en col·laboració amb la Universitat de Nou Mèxic, estableix que per a les dones la mida perfecta de l'òrgan reproductor masculí fa 16,3 centímetres de longitud i 12,7 de circumferència. Una mida per sobre de la mitjana.

Però l'especialista aclareix que “la satisfacció d'una relació no es mesura per la mida. Està demostrat que la intimitat i la compenetració amb la parella, la complicitat, és fonamental”.

“Una cosa que la gent no sap és que, moltes vegades, els penis molt grans poden acabar patint una disfunció erèctil o incapacitat per mantenir l'erecció des d'edats molt primerenques. El penis és tan gran que per molta sang que li arribi no aconsegueix omplir-se i cloure les venes perquè no s'escapi la sang i es produeixi l'erecció, així que vigilem amb allò que desitgem”.

Es pot allargar el penis de manera natural?

A Internet trobem molts mètodes que prometen allargar i donar més volum al penis en pocs dies. Uns són els exercicis jelquing. Mitjançant un massatge i determinats moviments (que requereixen molta constància) es podria augmentar la mida de l'òrgan.

Un altre dels més coneguts són els extensors de penis. Per a Romero-Otero, sí que funciona encara que només per a uns determinats pacients, com aquells amb malaltia de Peyronie (fibrosi) o micropenis.

“S'aconsegueix guanyar uns dos centímetres de mitjana, però cal saber-los utilitzar: mai dormint, un mínim de 4-6 hores al dia i amb un programa”.