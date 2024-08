L'OMS alerta d'una soca més letal de la verola del mico

La infecció pel virus Mpox, abans conegut com a verola del mico, torna a inquietar a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) davant l'aparició d'una soca més letal del virus que es propaga per Àfrica. A Espanya, es continuen registrant casos, però molts menys que el 2022 quan es va declarar un brot que va fer saltar totes les alarmes. Des d'abril d'aquell any, amb dades del Ministeri de Sanitat -que recorda als vacunats amb una sola dosi que han de completar la immunització- s'han notificat un total de 8.101: 7.521 el 2022; 319 el 2023 i 260 durant aquest 2024. Els metges sostenen: els brots són cíclics, els països on es registren tenen molts menys recursos sanitaris i, a Espanya, lluny d'alarmar-se, ara com ara, cal mantenir la calma. Però, sempre, estar atents.

Aquesta soca més letal s’ha estès des de la República Democràtica del Congo (RDC) a diversos països africans, cosa que ha posat en alerta els organismes internacionals de salut pública. "Estic considerant convocar un Comitè d’Emergència del Reglament Sanitari Internacional perquè m’assessori sobre si el brot de Mpox s’ha de declarar una emergència de salut pública d’interès internacional", va dir diumenge el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Seria el màxim nivell d’alarma que podria activar aquest organisme.

Uganda i Kenya han confirmat casos de Mpox pertanyents a una variant més letal que abans només s’havia vist a la RDC, informa la prestigiosa revista Science. La República Centreafricana va declarar dimecres passat un brot de Mpox. També se n’han notificat casos a Ruanda i Burundi, països on no se n’havia declarat mai. En total, segons els Centres de Control de Malalties (CDC) de l’Àfrica, hi ha hagut 37.583 casos de Mpox i 1.451 morts a 15 països africans entre gener del 2022 i finals del mes passat.

"Vam advertir tothom sobre això", va assenyalar a Science Placide Mbala, epidemiòleg de l’Institut Nacional de Recerca Biomèdica a Kinshasa. "La gent té molta mobilitat a la part oriental del país i té una gran connexió amb els països veïns. Era només cosa de temps perquè es comencessin a veure casos en aquests països", va afegir.

A la RDC se n’han notificat aquest any gairebé 14.000 casos i 450 morts. La transmissió sexual entre adults està sent, per primera vegada, un factor important en la transmissió. A la ciutat de Goma (nord-est de la RDC), els nivells d’infecció són alts entre les treballadores sexuals i els seus clients masculins.

El tipus més lleu del virus Mpox, Clado 2, va sorgir a Nigèria el maig del 2022, i va infectar gairebé 100.000 persones a 116 països, i Espanya n’és el més afectat. Es van notificar en total 208 morts, cosa que dona una taxa de letalitat del 0,2%. En canvi, el tipus de virus Mpox sorgit a la província de Kivu del Sud (RDC), conegut com a Clado 1, ha matat l’últim any aproximadament el 3% dels infectats.

Sexe entre homes

El Clado 2, més lleu, es va propagar principalment entre homes que tenen relacions sexuals amb homes. Va motivar l’última emergència de salut pública d’importància internacional: es va prolongar del 23 de juliol del 2022 a l’11 de maig del 2023, data en la qual es va cancel·lar després de reduir-se els casos en un 90%. Va ser la setena vegada que l’OMS va activar l’alerta màxima per contenir un brot sanitari des que es va instaurar aquest mecanisme l’any 2005.

Una emergència de salut pública d’importància internacional és una declaració formal de l’OMS d’"un esdeveniment extraordinari que es determina que constitueix un risc per a la salut pública d’altres Estats a través de la propagació internacional de la malaltia i que potencialment requereix una resposta internacional coordinada".