Els consells de la llevadora a l'hora de ser mare

Si estàs embarassada, segur que tens molts dubtes. És normal que em senti així? Què puc menjar? I quan tingui el bebè? Com haig de fer perquè estigui a gust: dormi bé, mengi bé, no passi fred o calor, etc. Els dubtes són infinits i és normal i més si ets primerenca. Per això et duem un seguit de consells de la llevadora per tal de saber com cuidar el teu nounat.

Llegir a Internet, a revistes especialitzades o escoltar els consells d'amigues o familiars és molt recurrent i és molt aconsellable abans de fer quelcom. Però, tot i això, hem de ser conscients que quan tinguem el nostre bebè en braços, l'instint se'ns despertarà i en més d'una ocasió sabrem què fer sense haver llegit res o haver escoltat cap consell previ. Així doncs, el millor és no preocupar-se abans d'hora, però conèixer una mica com actuar en ser mama o papa per primera vegada.

La llevadora ens respon

Donar el pit és molt beneficiós per la mare i el nounat

Establim una connexió psicoafectiva

Disminueix el sagnat postpart

Contribueix a la recuperació de la silueta

Els beneficis de donar el pit al nostre bebè / freepik

Redueix el risc de patir càncer de mama

Ajuda a tenir una despesa menor

El nounat obtindrà molts més nutrients que no pas si beu un preparat de llet

Transmetem anticossos contra infeccions comunes

Afavorei x un correcte creixement maxil·lofacial

Millora el desenvolupament psicomotor del bebè

El nounat rep contacte directe amb la mare

Aquesta és una de les moltes respostes que la llevadora ens pot desvetllar abans de ser mares. Així doncs, parlar amb la nostra llevadora de confiança serà clau per poder millorar i conèixer el procés de la mà d'una experta. A més, si vols llegir una mica més al respecte, només has de buscar informació a la web de la Generalitat, on trobaràs guies sobre maternitat, entre altres. Et deixem l'enllaç perquè puguis començar a informar-te.