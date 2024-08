Una eina prediu la infertilitat masculina amb una anàlisi de sang

L’Organització Mundial de la Salut calcula que el 9% de les parelles a tot el món tenen problemes de fertilitat, la meitat per problemes que pateixen els homes. Fins ara, l’anàlisi de semen ha estat essencial per al diagnòstic de la infertilitat masculina, però això podria canviar aviat. Un equip d’investigadors acaba de desenvolupar un model d’intel·ligència artificial que pot predir el risc mesurant únicament els nivells d’hormones, és a dir, amb una simple anàlisi de sang.

Publicada a la revista Scientific Reports, la investigació del Departament d’Urologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Toho, a Tòquio (Japó), va analitzar dades de gairebé 4.000 homes adults que es van sotmetre a proves de semen i hormones per a la infertilitat masculina entre 2011 i 2020.

A partir d’això, els autors van desenvolupar un model d’intel·ligència artificial que, segons expliquen, podria predir el risc d’infertilitat masculina amb una precisió per sobre del 74%. L’azoospèrmia no obstructiva, una afecció per la qual no hi ha espermatozoides en el semen que ejacula un home, es va poder predir amb una taxa de precisió del cent per cent.

Funciona mesurant diferents nivells d’hormones en una mostra de sang que estan associades amb la producció d’esperma. D’aquesta manera, simplifica el procés perquè els homes descobreixin si poden afrontar problemes per tenir fills sense necessitat d’acudir als metges especialistes en reproducció.

«El model té el potencial de ser una nova eina revolucionària sense precedents per identificar de manera integral els pacients d’infertilitat masculina que havien estat sense descobrir en el passat», assenyalen.

Els investigadors també recalquen en el seu treball que la qualitat del semen disminueix a mesura que augmenten les comorbiditats mèdiques d’un home. Com a resultat, «un home que busca un tractament reproductiu també es pot beneficiar d’una avaluació de la seva salut general perquè les millores en la salut també es poden manifestar com un augment en la qualitat del semen».

En aquest sentit, «la detecció basada en els nivells d’hormones sèriques utilitzant un model d’intel·ligència artificial no només seria important per avaluar els pacients masculins en la recerca d’infertilitat, sinó també per optimitzar-ne la salut futura».