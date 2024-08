Descobreix per què es formen taps a l'oïda i com solucionar-ho

Patir de mal d'orelles és més freqüent del que sembla i més ara a l'estiu amb la piscina i la platja. Tenir la sensació d'estar amb les orelles tapades pot passar, però si et passa pot ser que tinguis taps de cerumen, segons l'especialista en otorrinolaringologia, Maria Casasayas, de la Clínica Corachan. Descobreix per què passa, com evitar-ho i per què s'ha de tenir molt de compte amb els bastonets de les orelles.

Els taps “no sempre apareixen a les dues orelles, és una cosa que es pot donar només en una” Maria Casasayas

Les infeccions d'oïda, el refredat de vies respiratòries altes o la patologia inflamatòria nasosinusal són algunes de les causes que poden propiciar la sensació de tapament òtic a banda dels taps. La majoria de taps són de cerumen, encara que de vegades hi pot haver pells o descamació també com a components del tap.

La cera és un material que segreguen les glàndules ceruminoses del conducte auditiu extern amb la intenció de protegir-lo dels agents externs. Si es fabrica en major quantitat o no s'expulsa correctament, es pot acumular i arribar a formar el tap.

Visita l'otorrinolaringòleg si tens molèsties a l'oïda / gpointstudio

S'han d'usar bastonets per a les orelles?

L'ús de bastonets higiènics pot empènyer la cera cap al timpà, afavorint la formació d'aquests taps de cerumen. Tal com precisa la Dra. Casasayas, “els bastonets no s'han d'introduir mai al conducte auditiu extern. No obstant això, es poden fer servir per netejar les parts externes del pavelló auricular”.

Si sospitem tenir taps a les orelles, caldria acudir a la consulta d'un professional sanitari per explorar mitjançant l'otoscòpia el conducte auditiu extern i confirmar si hi ha un tap de sèrum oclusiu. En aquest cas, cal extreure'l de manera acurada.

“A la consulta d'otorrinolaringologia disposem de material per a l'extracció de taps de sèrum sota visió microscòpica. Per això, solem utilitzar pinces o aspiradors petits”, detalla l'especialista de Clínica Corachan.

Es poden evitar els taps a les orelles?

Els productes per desfer els taps de cerumen solen fer que la cera més fluida surti espontàniament del conducte. No obstant això, no sempre és així, ja que pot quedar sèrum tou cloent completament el conducte. Però, de tota manera, aquest tipus de productes faciliten l'extracció dels taps a la consulta d'otorrinolaringologia, una acció que no sol ser dolorosa. I, un cop retirat el tap de cerumen, no cal fer res més.

En realitat, no hi ha una manera d'evitar que es formin els taps de sèrum, tan sols mantenir una bona higiene de la part externa de l'orella, utilitzant una tovallola.