Un cardiòleg recomana aquest aperitiu per protegir el cor i aprimar-se

Els aperitius entre hores són un dels grans esculls per aprimar-se. En realitat, aquest hàbit no té res de dolent per a la nostra alimentació. En aquest cas, el més important és escollir els aliments adequats per dur-ho a terme. Habitualment, les persones opten per brioixeria, galetes, o snacks que solen tenir una mala composició nutricional.

Els metges aconsellen evitar aquests productes ultraprocessats i els aliments amb alts índexs de sucres, sal o greixos saturats. Els cardiòlegs posen èmfasi en reduir aquestes opcions, ja que acostumen a augmentar el colesterol, la hipertensió i l'obesitat.

En aquest context, el doctor William Kraus, cardiòleg preventiu i professor a l'Escola de Medicina de la Universitat de Duke als Estats Units, ha explicat que procura no prendre aperitius entre hores, “per mantenir un pes saludable i un horari regular de menjars” , explicava per a un article de 'Today'.

Això no obstant, no sempre resulta senzill aconseguir-ho i de vegades resulta complicat evitar-ho. Quan això passa, els cacauets resulten la millor opció. Els cardiòlegs recomanen aquest fruit sec pels greixos saludables i la fibra que contenen. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, "gairebé el 50% del seu greix és monoinsaturat, i el 30% poliinsaturat, sent aquesta última -majoritàriament- de la sèrie omega-6".

Cada 100 grams de cacauets tenen unes 600 quilocalories, però tenen un 27% de proteïnes i un 8,1% de fibra. Aquesta composició augmenta la sensació de sacietat, reduint l'obesitat i facilita perdre pes. L'article conclou recalcant que "els fruits secs són una part important de la dieta mediterrània, que protegeix davant de l'ictus i els atacs de cor".