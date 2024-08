Alerta: aquests són els embotits menys saludables

Ja sigui per comoditat o per gust, ens hem acostumat a menjar molts embotits en la nostra dieta habitual. Per fer un esmorzar ràpid dins d'un entrepà, a l'hora de sopar acompanyat d'un pa amb tomàquet o simplement per picar.

Però els estudis dels darrers anys assenyalen que, d'embotit, mes aviat n'hauríem de menjar ben poc. És important limitar-ne el consum o, en tot cas, no menjar-ne cada dia de la setmana.

Definició d'embotit

Quan parlem d'embotits, ens referim a aliments conservats dins de l'intestí de l'animal, ja siguin fets a base de pollastre o de porc. Per exemple, el pernil no ho és (no es conserva dins l'intestí), però les salsitxes, l'espetec, la llonganissa, el salami i la mortadel·la sí que es defineixen com a embotits. Atès que el seu ús està molt estès és bo saber que cal consumir-los amb moderació.

Augmenten els embotits el risc de patir càncer?

Sí. El consum sense control d'embotits pot augmentar el risc de càncer. Així ho va demostrar un estudi que va descobrir que el consum de 50 grams al dia d'embotits i altres carns processades pot augmentar el risc de càncer colorectal en un 18% (aquí podeu veure les claus de l'estudi realitzat per l'Organització Mundial de la Salut). Bàsicament, els arguments es basen que els embotits, en ser una carn processada, contenen grans quantitats de nitrats i nitrits. El pigment de l'hemoglobina podria destruir les cèl·lules.

Els embotits no processats, en canvi, es produeixen a partir de talls individuals de carn, per la qual cosa no se sotmeten al procés de mescla. Els talls de carn més comuns són la paleta i la cuixa. A més del pernil, esmentat anteriorment, altres embotits no envasats són la bresaola (procedent de la vedella) i la cansalada.

Quant embotit cal menjar?

No és bo excedir-se amb aquest tipus d'aliments perquè els embotits porten molta sal. Sí que és cert que tenen beneficis, ja que són rics en vitamines B i minerals. Però, en qualsevol cas, el consell és no menjar-ne més d'un cop per setmana i preferiblement optar pels que tenen menys greix. I a l'hora de preparar el plat, és preferible no superar els 100 grams i acompanyar l'embotit amb pa integral i verdures.

Com a alternativa, el pernil cru (anomenat salat) és lleuger però salat; el pernil cuit és lleuger i digerible però alerta amb la quantitat real de pernil que conté; o el bresaola, el millor per ser més baix en calories.