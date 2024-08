Aquest és el tipus de carn que has d'eliminar la teva dieta per evitar la diabetis tipus 2

El bacó, els frànkfurts i tota classe d'embotits són aliments molt populars en la dieta dels estatunidencs, que han començat a expandir-se a altres zones. No obstant això, diversos estudis recents han mostrat que el consum de carn processada pot augmentar el risc de malalties com la diabetis tipus 2. I és que, als Estats Units aquest tipus de malalties s'han tornat cada vegada més comunes, generant una gran crisi de salut.

Un estudi recent de la Universitat d'Edimburg i la Universitat de Carolina del Nord ha avaluat l'impacte de reduir el consum de carn processada i carn vermella no processada. Usant dades d'enquestes nacionals, els investigadors van simular com aquests canvis podrien afectar la salut pública als EUA. Els resultats van mostrar que reduir el consum de carn processada en un 30 % podria tenir efectes positius molt importants.

Aquesta reducció en el consum d'aquestes carns podria prevenir fins a 353.000 casos de diabetis tipus 2, 93.000 casos de malalties cardiovasculars i 53.000 casos de càncer colorectal, a més d'evitar aproximadament 17.000 morts. Fins i tot una reducció menor en el consum de carn processada oferiria beneficis per a la salut pública, fet que indica que és crucial modificar la dieta si mengem aquest tipus d'aliments sovint.

A més, l'estudi destaca els beneficis ambientals de reduir la carn processada. Segons Lindsay Jaacks, presidenta de Salut i Nutrició Global a la Universitat d'Edimburg: "Organitzacions nacionals i internacionals han recomanat reduir el consum de carn per reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. La nostra investigació troba que aquests canvis en les dietes també podrien tenir importants beneficis per a la salut als EUA, per la qual cosa és clarament beneficiós per a les persones i el planeta".