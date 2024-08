Aquestes persones haurien d'evitar l'arròs blanc segons Harvard

Un dels aliments més rics i comuns a moltes de les dietes del món és l'arròs. Tot i això, malgrat el seu valor nutritiu, un informe recent de Harvard ha donat llum sobre els riscos del consum freqüent d'arròs blanc.

L'estudi destaca que el consum habitual d'arròs blanc està associat amb un risc més gran de desenvolupar diabetis tipus 2, particularment en persones amb factors de risc com sobrepès, sedentarisme o antecedents familiars.

Durant el seu processament, l'arròs blanc perd gran part dels seus nutrients essencials, com ara fibra, vitamines i minerals. L'eliminació de la closca i el polit del gra redueixen significativament el contingut de fibra, que és crucial per regular l'absorció de sucre. Sense aquesta fibra, l'arròs blanc pot provocar augments ràpids als nivells de glucosa a la sang, contribuint a la resistència a la insulina, un precursor de la diabetis tipus 2. Això el converteix en una opció menys saludable comparat amb alternatives com l'arròs integral.

Aquesta troballa és especialment rellevant per als que tenen predisposició genètica o hàbits que els fan més vulnerables a malalties metabòliques. Els investigadors de Harvard suggereixen que aquestes persones considerin reduir el consum d'arròs blanc i optar per alternatives més saludables com l'arròs integral, la quinoa o el bulgur. Aquests aliments no només tenen un índex glucèmic més baix, sinó que també proporcionen una major quantitat de nutrients essencials.

L'estudi de Harvard també ressalta la importància d'educar-se sobre l'alimentació per prendre decisions més informades. Tot i que canviar els hàbits alimentaris pot ser un desafiament, conèixer els riscos associats amb l'arròs blanc pot motivar les persones a triar opcions més saludables. Aquesta recomanació no només busca prevenir la diabetis, sinó també fomentar una dieta equilibrada que doni suport a una vida més saludable i longeva.