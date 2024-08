Evita la salmonel·losi amb aquests consells

L'estiu és sinònim de platja, piscina, vacances, mosquits i salmonel·la, entre altres. La veritat és que l'estiu es relaciona amb multitud de paraules, emocions, etc. Algunes més bones i altres no tant, però totes importants. En aquest cas us venim a explicar la salmonel·la, com detectar-la, evitar-la i fer-li front.

Guia completa sobre salmonel·losi: riscos, símptomes i prevenció

La salmonel·losi és una infecció alimentària provocada pel bacteri salmonel·la, un microorganisme que viu als budells d'animals i humans i que s'expulsen per la femta. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les aus i els rèptils són els principals portadors d'aquest tipus de bacteris.

Els bacteris proliferen amb la calor

I com que la calor afavoreix la proliferació de bacteris, és als mesos d'estiu quan apareixen un nombre més gran de casos de salmonel·losi.

El procés d'infecció es desencadena quan consumim aliments contaminats pel bacteri, que supera el pH dels nostres sucs gàstrics. Aquests microorganismes aconsegueixen arribar a l'intestí i s'hi reprodueixen d'una forma molt ràpida.

Símptomes i tractament de la salmonel·losi

Un cop la salmonel·la comença a reproduir-se al nostre intestí, els símptomes començaran a aparèixer entre les 6 i les 72 hores després d'haver menjat l'aliment infectat.

A partir d'aquell moment, la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD) explica que podem patir:

Nàusees o vòmits.

Febre, que es pot estendre durant 2 o 3 dies.

Diarrea que pot durar entre 4 i 10 dies. En alguns casos la femta pot arribar a tenir un aspecte sanguinolent.

Dolor abdominal.

En general, es tracta d'una infecció lleu i els símptomes remetran en una setmana com a molt.

Es pot complicar la salmonel·losi?

Els especialistes en digestiu adverteixen que algunes vegades la infecció es pot complicar.

Així que cal acudir a un especialista perquè valori que està passant sempre que:

Si els símptomes no remeten en el termini de més o menys una setmana

El dolor és intens

El pacient no pot menjar ni beure

La febre puja dels 38 °C

puja dels Apareix sang als vòmits o la femta

Recomanacions de la FEAD per a la salmonel·losi

Durant el període d'infecció el tractament més adequat el determinarà el metge, però des de la FEAD donen algunes recomanacions generals per passar tan bé com sigui possible una salmonel·losi:

Beure molts líquids per combatre els efectes de la deshidratació que causen la diarrea i els vòmits. Això és especialment important durant l'època estival, en què la calor contribueix a la deshidratació.

que causen la diarrea i els vòmits. Això és especialment important durant l'època estival, en què la calor contribueix a la deshidratació. Menjar en petites quantitats i, per descomptat, res d'aliments grassos.

i, per descomptat, res d'aliments grassos. Descansar perquè el nostre cos es vagi recuperant a poc a poc.

perquè el nostre cos es vagi recuperant a poc a poc. En els casos més greus, el professional sanitari pot determinar la necessitat de tractar el pacient amb antibiòtics.

Com evitar la infecció per salmonel·losi

Quan ens intoxiquem amb salmonel·la el més normal és que alguna cosa hagi fallat en la manipulació, la conservació o la higiene alimentària.

Així que hem d'extremar aquests aspectes a la nostra cuina i a casa, sobretot durant els mesos d'estiu.

Algunes de les recomanacions dels experts en aparell digestiu són:

Extremeu la higiene de mans. Sobretot, després d'anar al bany, treure les escombraries, canviar bolquers o si toquem animals.

Sobretot, després d'anar al bany, treure les escombraries, canviar bolquers o si toquem animals. Molt de compte amb els aliments que ingerim aquest estiu . És essencial rentar bé la fruita i la verdura abans de menjar-les, sobretot si ho fem en cru.

. És essencial rentar bé la fruita i la verdura abans de menjar-les, sobretot si ho fem en cru. Cuinar bé carns i peixos, així eliminarem el bacteri.

així eliminarem el bacteri. Quant al consum d'ous, un dels aliments que causen més salmonel·losi, hem de cuinar-los fins que el rovell estigui quallat.

Els ous crus són un dels aliments més associats a les intoxicacions / Marta Jordi

Els ous han de conservar-se en fred?

En aquestes dates d'estiu és recomanable que tot el menjar preparat amb aquest ingredient (ous) es consumeixi immediatament després de la seva preparació o les 24 hores següents.

I mantenir-los sempre ben refrigerats.

A més, hi ha productes com l'ouina que permeten fer molts plats sense necessitat d'usar ou.

Tot i que en els darrers anys s'ha posat de moda el consum de llet i derivats lactis sense pasteuritzar, no s'han de consumir. La pasteurització aconsegueix eliminar un gran nombre de microorganismes que conté la llet crua, entre elles la salmonel·la.

La pasteurització aconsegueix eliminar un gran nombre de microorganismes que conté la llet crua, entre elles la salmonel·la. Mantenir la temperatura del frigorífic per sota de 4,4 °C.

El congelador per sota de -18 °C.

Insistir en la higiene dels ganivets i altres utensilis de cuina després del contacte amb aliments crus.

I si no ho hem pogut evitar i ens hem contagiat de salmonel·losi, l'important és que ens quedem a casa.