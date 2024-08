Per què no és aconsellable beure suc de taronja als matins?

El suc de taronja és una beguda molt habitual a l'hora de l'esmorzar, on també hi predominen el cafè o els batuts amb cacau. Tot i que és ben sabut que molts sucs inclouen additius i sucres que els converteixen en productes de molt mala qualitat, els experts han fet un pas més enllà: "Si no és casolà, a més de tenir un preu molt per sobre del que hauria de ser, està més a prop de ser una llaminadura que un menjar saludable", assegura la dietista i nutricionista Concepción Martínez en declaracions recollides per El Español.

En canvi, els metges recomanen menjar peces de fruita senceres, el contingut de fibra de les quals és més alt i, en general, són més saludables que els sucs.

La pell de la fruita, clau

El motiu principal pel qual els experts defensen el consum de la fruita en estat sòlid en comptes d'espremuda es troba a les propietats de la pell. Elements beneficiosos per a l'organisme com la fibra, que té una funció reguladora del trànsit intestinal, es concentren a l'escorça de la fruita, per la qual cosa en esprémer-la es perd la majoria d'aquesta substància.

Si a aquesta pèrdua se li sumen els additius i sucres afegits de la majoria de sucs industrials, el que s'obté és un esmorzar molt allunyat del que és saludable, que a més augmenta el risc de patir malalties cròniques, com l'obesitat o la diabetis tipus 2 .