El brou depuratiu: l'alternativa saludable per perdre pes a l'estiu

Amb aquestes calors és normal menjar menys quantitat i més vegades al dia. El nostre cos ens demana quantitats més moderades i més hidratació. Això pot ser molt positiu si el que busquem és perdre pes, però, amb què t'alimentes? Segons els aliments que ingereixis aconseguiràs un objectiu o altre. Si el que vols és cuidar-te i perdre pes, mentre menges plats frescos a l'estiu, el millor és el brou depuratiu. T'expliquem com preparar-lo.

Un brou depuratiu és una beguda a base de vegetals i herbes que té propietats desintoxicants. Aquests brous solen ser baixos en calories i rics en nutrients, cosa que els converteix en una opció saludable per als que busquen perdre pes i millorar el seu benestar general. Els ingredients utilitzats solen tenir efectes diürètics i antioxidants, ajudant a eliminar toxines del cos i reduir la retenció de líquids. A més, en ser líquids, són fàcils de digerir i poden contribuir a la hidratació, especialment en èpoques de calor.

Ingredients per a un brou depuratiu

Com preparar el brou depuratiu

Per preparar aquest brou depuratiu, necessitaràs els ingredients següents:

2 branques d'api

1 cogombre

1 tros de gingebre (aproximadament 3 cm)

1 manat de julivert

El suc d'una llimona

1 litre d'aigua

Instruccions:

Renteu bé tots els ingredients. Talla l'api, el cogombre i el gingebre a trossos petits. Col·loca tots els ingredients en una olla gran i afegeix l'aigua. Porta a ebullició i després redueix el foc. Cuina a foc lent durant 20-30 minuts. Deixa refredar el brou i cola-ho per eliminar els sòlids. Afegeix el suc de llimona una vegada que el brou estigui fred.

Pots guardar el brou a la nevera i consumir-lo fred. És recomanable beure una tassa en dejú al matí per maximitzar els beneficis depuratius.

Beneficis del brou depuratiu

El consum regular de brou depuratiu pot oferir nombrosos beneficis per a la salut. En primer lloc, ajuda a desintoxicar el cos en eliminar toxines i productes de rebuig acumulats. Això pot resultar en una pell més clara, una millor digestió i una sensació general de benestar. A més, els ingredients com l'api i el cogombre tenen un alt contingut d'aigua, cosa que ajuda a mantenir el cos hidratat, especialment els dies calorosos d'estiu.

Un altre benefici important és la reducció de la inflor abdominal. Com que és un diürètic natural, aquest brou ajuda a reduir la retenció de líquids, cosa que pot resultar en un abdomen més pla. A més, el gingebre i la llimona ajuden a estimular el metabolisme, cosa que pot accelerar el procés de crema de greix i, per tant, contribuir a la pèrdua de pes.

Per obtenir els millors resultats, és important combinar el consum del brou depuratiu amb una dieta equilibrada i un exercici regular. Evita els aliments processats, sucres afegits i greixos saturats, i opta per aliments frescos i naturals. Pots beure el brou com a aperitiu abans dels àpats principals o com una beguda refrescant durant el dia. A més, assegura't de mantenir-te ben hidratat i d'escoltar el teu cos, ajustant les porcions segons les teves necessitats.

El brou depuratiu és una opció refrescant i saludable per als que busquen desintoxicar el cos, reduir l'abdomen i aprimar-se, especialment els dies calorosos d'estiu. Amb ingredients simples i naturals, podeu preparar aquesta beguda a casa i gaudir dels seus múltiples beneficis.