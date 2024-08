Coneixes la tinya podal?

Anar a la piscina amb aquestes temperatures és el més comú i més quan estem de vacances. Però que els passa als nostres peus? Dur-los nus sense protecció pot fer que patim infeccions i més si caminem per zones on tothom va descalç. Avui us venim a parlar de la tinya podal.

Segons les dades que aporta el Col·legi Oficial de Podòlegs de Castella-la Manxa (COPCLM), el 15% de la població mundial pateix de fongs als peus. L'afecció més comuna que produeixen és el peu d'atleta anomenada també tinya podal.

Per als podòlegs manxecs, els fongs colonitzen els nostres peus a causa de diverses raons:

Usar de forma generalitzada calçat esportiu o no adequat.

o no adequat. Usar mitjons fets amb materials que no deixen que el peu transpiri.

Realitzar esports que afavoreixin que el peu estigui permanentment humit.

Excés de suor.

Caminar descalç en llocs públics, en condicions de calor i humitat, com les piscines, saunes, dutxes…

No tenir cura de la neteja dels nostres peus.

Malalties com la diabetis o tenir problemes de circulació afavoreixen aquest tipus de patologies.

o tenir problemes de circulació afavoreixen aquest tipus de patologies. Consum d'antibiòtics i corticoides.

Quines molèsties provoquen els fongs

Quan aquests microorganismes ja han trobat acomodament als peus, els signes de la seva colonització que podem experimentar són segons el COPCLM:

Aparició d'una granellada entre els dits.

Coïssor i picor.

Es pot veure la pell, fins i tot, esquerdada.

Mala olor.

Ungles que canvien de color o de gruix.

La zona afectada pot arribar a inflamar-se i aparèixer vesícules.

Anar descalç per una zona comuna pot provocar-te fongs / freepik

10 pautes per prevenir els fongs

Encara que aquest tipus d'infeccions cutànies no comporten gravetat, sí que són molt molestes per al qui les pateix.

Per això, els especialistes del Col·legi Oficial de Podòlegs de Castella-la Manxa faciliten un decàleg de consells per evitar la infecció per fongs.