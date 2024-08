Meduses, peixos aranya, eriçons de mar… Com actuar davant una picada aquest estiu

Les vacances a la platja no estan exemptes de perills, sobretot els procedents de la fauna que habita el mar, com les meduses i els peixos aranya. I és que una trobada casual amb aquests organismes ens pot arruïnar un dia de platja, així que saber actuar en aquests casos no està de més.

Per això, els que més saben d'aquesta mena d'accidents són el Grup Ajuda Animal SEMES, de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències.

El primer que explica la doctora Beatriz Rodríguez, metge i veterinària i coordinadora de GRAAN SEMES, és que generalment, les lesions que ens poden causar meduses i peixos aranya són lleus i es limitaran a sentir picor, dolor i inflamació de la zona afectada .

Les reaccions greus a aquestes picades són molt poc freqüents, afegeix la doctora, i en el cas que apareguin les podem reconèixer pels símptomes següents: “convulsions, manca d'aire, dolor abdominal, febre o altres símptomes de caràcter sistèmic com a xoc anafilàctic”. En aquests casos el que hem de fer és “activar els serveis d'emergències i traslladar la víctima a un mitjà hospitalari on serà atès”.

Com actuar davant la picada d'una medusa?

La protagonista més temuda i la que més freqüentment pot provocar lesions és la medusa. Aquestes suposen més del 60% de les incidències que es produeixen a les costes. “La zona de la medusa que ens pot donar problemes són els tentacles, on acull els nematocists carregats de la seva toxina. Per tant, en el cas que calgui manipular-la de forma indispensable, hem de fer-ho pel seu cos”, adverteix la doctora.

Contaminació orgànica i absència de depredadors, causes de la proliferació de meduses / .

En qualsevol cas, el més assenyat és evitar el bany quan hi hagi alarma per part de les autoritats de la seva presència massiva o bé estar pendents per evitar el contacte. “Tampoc és infreqüent veure animals morts a la riba. En aquest cas també hem d'evitar tocar-les perquè poden continuar sent activa la toxina i provocar-nos lesió”, assenyala l'experta.

Si malgrat totes les precaucions es produeix la topada amb una medusa, les recomanacions generals són:

Netejar la zona amb aigua de mar o amb vinagre diluït al 50%.

"També és important retirar els cossos estranys (tentacles…) amb pinces o qualsevol altre objecte, encara que no hem de manipular directament ja que podem augmentar la lesió", explica la doctora Rodríguez.

“De la mateixa manera evitarem gratat directe i aplicarem fred local indirecte sense fregar (gel embolicat en drap)”.

A més de tot això, l'experta insisteix que no s'ha de rentar la lesió amb aigua dolça, ni posar-hi embenatges compressius. Si la reacció que es produeix després de la picada no cessa o s'agreuja, ha de ser un metge qui determini si “es poden prendre analgèsics, antihistamínics, cremes per alleugeriment simptomàtic, antibioteràpia, així com vacunació antitetànica en el cas que estigués indicat”.

Les lesions que provoquen aquests organismes solen ser lleus. / JELLYBIOLOGIST

El peix aranya, la ratlla o els eriçons de mar

Hi ha dues espècies marines més que també poden ocasionar-nos un disgust aquest estiu. Són el peix aranya o escorpí i la ratlla. “Solen estar enterrats a la sorra, per la qual cosa no és difícil trepitjar-ho i que ens clavi les 4 espines de l'aleta dorsal en el cas del peix aranya, i en el cas de les ratlles el fibló serrat de la cua”, explica la coordinadora del GRAAN SEMES.

Si ens pica qualsevol d'aquests dos peixos, el que cal fer és “retirar el cos estrany i per neutralitzar la seva toxina termolàbil (neur i cardiotòxica), hem d'introduir el membre afecte en aigua calenta a 45 °C entre 60-90 minuts”.

Però no ens hem de quedar aquí. El millor és acudir a un servei de salut on valorin “l'estat vacunal del pacient pel seu efecte potencial”.

Un altre tipus de ratlla és el peix torpede o la ratlla elèctrica o calambrosa, habitual a les costes andaluses i que poden generar descàrregues que no solen ser mortals.

“També podem tenir les nostres topades amb els eriçons de mar, que solen estar adherits a les roques o als fons marins, i després de trepitjar-los, les seves pues queden clavades a la pell.”

En aquest cas, Beatriz Rodríguez explica que aquestes pues s'han d'extreure, en la mesura que sigui possible, amb pinces. Això és important ja que, si no se'n poden treure totes les doncs, aquestes poden arribar a reabsorbir-se.

A més de tots aquests animals, l'especialista adverteix que en zones profundes també podem trobar invertebrats com anemones (fideus de mar), corals, esponges, estrelles o cogombres de mar, que poden provocar lesions als aficionats al submarinisme, l'snorkel o la pesca .

Aquest tipus d'espècies solen provocar lesions lleus com ara dermatitis irritativa per contacte i, en alguna ocasió, conjuntivitis.

Recollida de meduses a la platja del Rinconcillo a Algesires (Cadis). / EFE / A. Carrasco Rage

Erupció del banyista

Finalment, els experts en emergències alerten d'un altre tipus de lesió molt habitual anomenada erupció del banyista. Es produeix al contacte amb les larves d'Edwarsiella lineata, una espècie d'anèmona de mar que injecta una toxina intradèrmica.

“Passa característicament a la zona del banyador o altres accessoris que contacten amb la pell, retenint la larva sobre ella. El tractament serà la retirada de tots aquests objectes, així com rentat intens amb aigua de mar.”

El símptoma més freqüent que aquestes bestioles s'han allotjat al nostre banyador és l'aparició d'una dermatitis irritativa.

“Per intentar no arruïnar les nostres vacances i evitar experiències com poc desagradables, hem de ser respectuosos amb el medi marí i interferir el mínim a la vida dels seus animals”, conclou la doctora Rodríguez que recorda que, si bé la majoria de les interaccions són accidentals, a vegades aquests animals es defensen de nosaltres perquè ens identifiquen com un perill.