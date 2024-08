Les recomanacions dels especialistes en cas d'al·lèrgies a l'estiu

L'estiu és un període on les al·lèrgies solen donar ensurts i, no és per menys: menjar fora i consumir aliments als quals no estem acostumats, picades d'insectes, etc. Els nens solen ser més propensos a patir aquests problemes. Tot i que, també hi ha adults que pateixen al·lèrgies més recurrents a l'estiu. Un dels problemes més freqüents als quals ens enfrontem és que molts deixen de prendre la medicació a l'estiu per oblit, entre altres. Els especialistes en al·lèrgies ens expliquen la importància de cuidar el tema de les al·lèrgies a l'estiu.

I és que encara que sigui una època per gaudir i desconnectar, el doctor Ignacio García Núñez, cap del servei d'Al·lergologia dels hospitals Quirónsalud Córdoba i Campo de Gibraltar, adverteix:

"Les persones al·lèrgiques no han d'oblidar prendre la medicació prescrita i si està sent insuficient, consultar amb un especialista perquè ajusti el tractament”.

El doctor García Núñez explica que a l'estiu es produeixen nombroses activitats que reuneixen moltes persones, i els al·lèrgics han de tenir una cura especial per gaudir d'aquests actes.

Compte amb els pòl·lens i les picades d'insectes

D'una banda, estarien aquells pacients amb al·lèrgies als pòl·lens.

En aquesta època de l'any aquells amb sensibilitat al pol·len d'olivera sobretot, i a altres pòl·lens com gramínies i cendrós, entre d'altres:

Poden tenir problemes respiratoris des de la rinoconjuntivitis a l'asma, passant per la dermatitis atòpica, i per això "és molt important que prenguin la seva medicació", subratlla l'especialista en al·lèrgies.

Per als pacients al·lèrgics al verí dels insectes l'especialista llança una alerta:

És en aquesta època quan abelles i vespes proliferen i piquen.

Però tampoc no s'ha de preocupar perquè segons la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, entre el 56,6% i el 94,5% de la població adulta ha rebut la picada d'un d'aquests insectes durant la seva vida.

Una picada, que en general només produeix una reacció local i una mica de dolor, però que per a les persones amb al·lèrgia pot resultar mortal.

Són aquests últims els que han de tenir una cura especial quan assisteixen a esdeveniments multitudinaris i sobretot amb les concentracions de residus sòlids (escombraries) on es poden acumular multitud de vespes i altres insectes.

Compte amb les picades d'insectes a l'estiu / wirestock

La picada en un pacient sensibilitzat podria abastar:

Des d'una reacció exagerada a la zona afectada (no greu, però sí que molesta)

(no greu, però sí que molesta) A quadres més generalitzats com a urticària, angioedema o anafilaxi de major o menor gravetat

Per tot això, el doctor García Núñez insisteix en la importància de "fugir de possibles focus d'insectes i que les persones al·lèrgiques al verí portin la medicació d'emergència (antihistamínics, corticoides o adrenalina, entre d'altres), per si fos necessari".

Compte amb les al·lèrgies alimentàries

Un altre motiu de consulta molt freqüent en aquesta època de l'any són les al·lèrgies alimentàries.

Aquestes reaccions es poden produir per una mala indicació sobre la presència d'al·lèrgens als aliments que es consumeixen.

Però cal no oblidar que una persona pot debutar amb una al·lèrgia en qualsevol moment de la seva vida o presentar-se un nou episodi després de la ingesta accidental d'un aliment no adequat.

I això, comenta l'especialista, pot provocar una reacció al·lèrgica “que pot tenir una evolució des d'un quadre lleu a un de molt sever”.

Per això, el doctor ha recomanat que tot pacient amb alguna al·lèrgia alimentària o sospita pregunti tots els ingredients dels plats que prendrà i porti la seva medicació per si calgués.

Altres problemes dermatològics

Finalment, cal no oblidar que durant els mesos d'estiu es produeixen altres tipus de reaccions a la pell que no es veuen durant la resta de l'any. I és que la calor i el sol ens poden ocasionar reaccions cutànies.

Així, l'al·lergòleg de la Quirón adverteix que en aquesta època poden sorgir, entre d'altres, problemes dermatològics com:

Dermatitis per maquillatge

Urticària per suor o calor

per suor o calor Dermatitis atòpica per pol·len o irritants

per pol·len o irritants Urticària aguda

Urticària solar

Aquestes reaccions poden tenir un origen molt diferent i amb diferents tractaments, sent la base de tots aquests problemes l'autocura del pacient (hidratació, protecció solar, tractament amb antihistamínics).