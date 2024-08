Truc definitiu: Coneix si menges tots la proteïna que el teu cos necessita

Sabies que és imprescindible menjar moltes proteïnes per mantenir-te saludable, i alhora perdre pes? En efecte, per aprimar-se de manera eficaç has de mantenir una alimentació equilibrada que proporcioni proteïnes, hidrats de carboni i greixos en la seva justa mesura, sobretot si el teu objectiu final és eliminar el greix localitzat. Com pots saber si no consumeixes prou proteïna?

Hi ha una sèrie de trucs o senyals que el nostre organisme ens dóna sobre aquest problema. Per exemple, quan no consumeixes la proteïna requerida, pots perdre massa muscular de forma senzilla, el teu cabell estarà molt més feble i fins i tot patiries problemes immunològics. Per això, aquestes són algunes de les esmentades advertències:

Si tens molts desitjos i no pots seguir una dieta, vol dir que tens un nivell de sucre en sang irregular provocada per manca de proteïnes.

Si tens més gana del que és habitual, també pot ser que necessitis consumir més proteïnes.

La retenció de líquids és un altre dels símptomes.

Et costa guanyar massa muscular, o n'has perdut molt ràpidament.

Et sents molt cansat i feble per la manca de massa muscular.

Et poses malalt sovint.

Les ferides triguen molt a cicatritzar o no curen de manera efectiva.

D'aquesta manera, l'ideal per perdre pes i augmentar la massa muscular és consumir 1,5 grams de proteïna al dia per cada quilo de pes corporal.