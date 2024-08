De la punxada diària a la setmanal: la insulina de nova generació ultima el seu desembarcament a Espanya

A partir del pròxim any, previsiblement, estaran disponibles a Espanya les insulines setmanals, que permetran a les persones amb diabetis tipus 1 punxar-se una vegada a la setmana en comptes de fins a dues vegades al dia, com fan en l'actualitat. Aquest nou dispositiu suposarà un pas endavant en el tractament d'aquesta malaltia. A la fi dels anys 80 es va començar a desenvolupar la tecnologia perquè avanços com aquest, que no són ni molt menys el final, siguin avui possibles.

"Nosaltres participem en l'assaig clínic de la insulina setmanal de Lilly. Es tracta d'insulina d'alliberament molt lent; és a dir, tu te la punxes una vegada a la setmana i la insulina es va alliberant a poc a poc en el teu cos", explica l'endocrinòloga Andreea Ciudin, coordinadora de la Unitat de Tractament Integral d'Obesitat de l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona).

En el 99% dels casos, la diabetis tipus 1, una malaltia autoimmune, es produeix perquè la persona té uns anticossos que es "mengen" les cèl·lules que fabriquen insulina, una hormona alliberada pel pàncrees i, en concret, per una mena de cèl·lules anomenades beta. "Hi ha uns anticossos que ataquen aquestes cèl·lules i, amb el temps, aquestes persones es queden sense la capacitat de fabricar insulina. Aquí és quan apareix la diabetis tipus 1", afegeix Ciudin.

Aquestes noves hormones simulen el funcionament d'un "pàncrees sa"

Una persona sana fabrica insulina de manera contínua. L'organisme compta amb una insulina basal (o lenta) que se sintetitza de manera constant durant tot el dia. En paral·lel, el pàncrees produeix insulina ràpida quan la persona menja per a compensar els aliments. Però una persona amb diabetis tipus 1 no pot generar aquestes hormones, per la qual cosa ha de punxar-se una insulina basal entre una i dues vegades al dia i una insulina ràpida cada vegada que menja. I ha de posar-la-hi en funció del nivell de sucre en sang que tingui.

Així, les insulines setmanals, que simularan el funcionament d'un "pàncrees sa" –que ja es comercialitzen als EUA i que pròximament arribaran a Europa i Espanya–, canviaran de manera significativa la vida d'aquests pacients. Com recorda la doctora Ciudin, hi ha persones que debuten amb diabetis tipus 1 als 15 anys i han d'estar punxant-se tota la seva vida.

De fet, la bomba d'insulina, en consistir en un petit dispositiu que allibera insulina a través d'un catèter, ja va suposar una millora en la vida de les persones amb diabetis. "Però els pacients porten dos dispositius: el motor i el catèter, i per a anar a la piscina o platja se l'han de llevar", explica Ciudin. Les insulines setmanals, per tant, suposaran un pas més enllà.

En el cas de les persones amb diabetis tipus 1, aquest nou medicament cobrirà només la insulina basal; és a dir, cada vegada que mengin continuaran havent de posar-se la insulina ràpida. Però en el cas dels pacients amb diabetis de tipus 2, que són la majoria (més del 95% dels casos) i que s'administren insulina una o dues vegades al dia, la insulina setmanal sí que els evitaria les burxades diàries.

Insulines intel·ligents

Però, a més, científics dels EUA, Austràlia i la Xina estan desenvolupant una insulina intel·ligent ('smart insulin', en anglès) que, de cara al futur, podria canviar el tractament de les persones amb diabetis de tipus 1. Es tracta d'una teràpia que avalua els nivells de sucre en sang en temps real i només actua en cas que sigui necessari per a evitar la hiperglucèmia. Aquest nou fàrmac eliminaria per complet la dependència de les injeccions d'insulina. Els metges, no obstant això, afirmen que encara falta temps perquè desembarqui aquesta generació de medicaments.

"Hi ha diverses publicacions sobre aquest tema, però tot és encara molt incipient. Seria realment el que canviaria la vida dels pacients, encara que falta molt temps perquè això sigui una realitat. Hi ha hagut problemes tècnics i, de moment, només s'ha provat amb ratolins de laboratori. No és tan fàcil", explica Analía Ramos, endocrinòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Ca Ruti, de Badalona). Per a ella, el més revolucionari, a curt termini, seran precisament aquestes insulines setmanals.

Segons el cap d'Endocrinologia de l'Hospital de Sant Pau (Barcelona), Antonio Pérez, la tecnologia perquè les insulines intel·ligents es converteixin en realitat s'ha desenvolupat des de finals dels anys 80. "Administrar una insulina que només actuï quan realment és necessari canviaria molt el tractament de la diabetis", assenyala Pérez. Però com Ramos precisa que "no és un avanç que vagi a ser per a l'any que ve".

"Automatitzar el tractament"

Segons Pérez, "automatitzar tot el sistema de tractament" de la diabetis és ara mateix el "repte". És a dir: convertir l'administració de la insulina en un "sistema automàtic": "Que el pacient es posi el tractament cada X temps i s'oblidi", assenyala Pérez. Les insulines setmanals seran un primer pas en aquesta direcció.

No obstant això, com a precisa la doctora Ciudin, les insulines setmanals obligaran a aprendre el maneig. "Els metges hauran d'aprendre a manejar dosis altíssimes d'insulines. Pensa que una dosi setmanal inclourà moltes unitats diàries d'insulina. I cal tenir en compte que el que et punxes avui continuarà funcionant set dies. És a dir, seria un problema si t'has passat de dosi", reflexiona aquesta endocrinòloga. "Suposaran un canvi important per als metges. Però són un gran avanç: si s'aprèn bé el maneig, suposaran un gran alleujament", conclou.