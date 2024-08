Aquests són els cinc aliments que mai hauries de posar al congelador

Ja tornen les rutines i amb elles, l'estrès del dia a dia. Això fa que no tinguem el temps suficient per anar a comprar el menjar fresc cada dia, per exemple. Així doncs, una bona solució és comprar i congelar. Però, podem congelar tots els aliments? Segons les característiques que tinguin hi ha aliments que no són gens recomanables per a una conservació en el congelador. Descobreix quins són aquests aliments.

Si els congeles i no és recomanable, t'enfrontes no només a canvis en el sabor o textura, sinó també a possibles problemes de salut que et poden portar a urgències o a l'hospital. Quins són aquests aliments que no pots congelar?

Aliments que mai has de congelar

Tot i que la llista és més gran, t'indicarem els aliments més comuns que solem congelar i que mai ho hauríem de fer:

Ous amb closca: No has de congelar els ous sencers amb la seva closca, ja que el contingut líquid s'expandirà en congelar-se , cosa que pot fer que la closca es trenqui i causi una textura gomosa quan es descongela. Si vols congelar ous, és millor fer-ho separant les clares dels rovells i emmagatzemar-los en recipients o bosses per congelar.

Verdures crues amb alt contingut d'aigua: Algunes verdures amb alt contingut d'aigua, com enciam, cogombre i raves, no es congelen bé pel fet que la seva estructura cel·lular es fa malbé durant el procés de congelació.

No posis verdures crues al congelador / KamranAydinov

Productes lactis amb alta concentració de greix: Els productes lactis, com la crema batuda i la maionesa, no es congelen bé a causa del seu alt contingut de greix. En congelar-se i descongelar-se, aquests productes es poden separar i adquirir una textura grumollosa i indesitjable.

Productes lactis amb alta concentració de greix: Els productes lactis, com la crema batuda i la maionesa, no es congelen bé a causa del seu alt contingut de greix. En congelar-se i descongelar-se, aquests productes es poden separar i adquirir una textura grumollosa i indesitjable.

Fruites amb alt contingut d'aigua i pell gruixuda: Algunes fruites amb alt contingut d'aigua, com síndries i cogombres, no són ideals per congelar a causa de la seva alta proporció de líquid. En general, no es recomana congelar cap fruita.

Patates crues: Les patates crues no s'han de congelar sense cuinar prèviament, ja que contenen molta aigua i la seva estructura cel·lular canvia en congelar-se, cosa que dona com a resultat una textura desagradable i suau en descongelar-se. Tot i això, les patates cuites es poden congelar perfectament.

A més, recorda que quan congelis aliments, és importantíssim utilitzar recipients adequats i etiquetar-los amb la data per mantenir un control sobre el temps d'emmagatzematge.