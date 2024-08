Les 6 rutines dels japonesos per aconseguir el cos desitjat

Perdre pes és un dels objectius més sol·licitats. I és que aconseguir el cos i pes desitjat sol ser molt difícil. Per a fer-ho possible podem recórrer a especialistes de nutrició o anar pel nostre compte al gimnàs sota la supervisió d'un professional d'aquest. Però també hi ha l'opció, no tan recomanable, de fer-ho tot pel nostre compte. Dietes per Internet n'hi ha un munt, però són efectives? Avui et presentem què fan els japonesos per aconseguir el cos desitjat: ràpid i efectiu.

Seguir un règim no és senzill per a tothom i, per això, et portem una sèrie de trucs que segueixen els japonesos i que els ajuden a estar sempre en el pes perfecte sense necessitat de fer dieta. Pren-ne nota i incorpora aquestes rutines al teu dia a dia.

7 trucs per aprimar-se sense esforç

1. No saciar-se del tot als àpats. Els japonesos porten un estil de vida anomenat 'Hara Hachi Bu,' que significa "menjar menys per viure més". Aquest mètode es basa a deixar menjar abans d'estar saciat del tot. D'aquesta manera, redueixen la ingesta calòrica que els ajuda a aprimar-se.

2. Consumir aliments fàcils de pair. Si per alguna cosa es caracteritzen els japonesos és per controlar molt els aliments que ingereixen, però no quant a calories, sinó per la seva capacitat per ser digerits, evitant aquells que els facin sentir pesats. Per això, durant els mesos de calor, prenen aliments frescos, i els d'hivern, aquells cuinats. Així, controlen la temperatura corporal.

3. No fer entrenaments de força. Segons el seu estil de vida, els exercicis com caminar, fer ioga o estirar són els que ajuden el cos a assolir un estat de relaxació, mentre ajuden a cremar les calories.

4. Una alimentació basada en el yin i el yan. El seu estil de vida se centra a consumir aliments sense cap mena de processament, i a ser possible de cultius orgànics i de temporada. La clau és portar una dieta basada en un 40%-60% de cereals integrals, un 20%-30% de fruites i verdures i entre un 10 i un 15% de llegums i derivats.

5. Dieta de la respiració perllongada. Proposa fer una inhalació durant tres segons i una exhalació perllongada de set, de manera que l'oxigen que hem inspirat ajudi a cremar el greix, que es descompon en oxigen, carboni i hidrogen. Per fer-ho correctament, cal avançar un peu, prémer els glutis i deixar caure el pes del cos al peu del darrere. Aixecant els braços per sobre del cap es realitza la inspiració i quan s'exhala, es contrauen fortament els músculs.

6. Mantenir una postura correcta i saber corregir-la. Una postura dreta ajuda a enfortir els músculs abdominals i, segons asseguren alguns estudis, evita l'acumulació de greixos al voltant de l'abdomen.

Trucs per aconseguir una bona posició