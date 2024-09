Realment és tan positiu caminar o fer exercici per la platja?

Tot i que l'estiu s'està acabant, anar a la platja no. Moltes persones decideixen fer-hi esport durant tot l'any, passejar-hi descalç, etc. Però, realment és recomanable fer esport a la platja? Moltes persones creuen que si perquè la platja produeix un desgast i esforç superior, trobant una majoria en els resultats. No obstant això, res més lluny de la realitat. La platja és una de les pitjors superfícies per córrer i també per caminar, afectant fins i tot la nostra salut.

Hi ha diversos motius pels quals hauríem d'evitar caminar per la platja

La sorra és una superfície irregular

La sorra presenta un terreny inestable, cosa que fa que la nostra petjada corri molts més riscos. Pot desembocar en torçades, esquinços o caigudes.

Ja ni parlem si hi ha problemes d'equilibri o debilitat de cames, totalment prohibit.

Esforç físic addicional

Molt lligat a això. La superfície és més irregular i, per tant, dificulta el moviment i requereix un esforç físic més gran que caminar en un terreny més ferm.

Si tenim diagnosticada alguna malaltia que ens limiti a fer exercici intens, cal evitar caminar massa per la platja.

Fer esport a la platja pot ser contraproduent per la nostra salut / freepik

Exposició al sol i la calor

La platja va lligada al sol i a la calor i caminar-hi ens exposarà molt més a tots dos factors, per la qual cosa augmentarem el nostre risc d'insolació i, fins i tot, de deshidratació o de cremades solars.

Si decideixes fer-ho, recorda sempre utilitzar protector solar, evitar les hores capdavanteres de radiació solar i beure molta, però molta, aigua.

Espai exposat a altres condicions ambientals

La platja, a més de la calor, és un espai exposat a altres condicions ambientals, com són els forts vents, les marees altes i, fins i tot, la seva fauna, com a perilloses meduses o altres organismes marins.

Si decidim caminar per ella, hem de revisar bé el nostre entorn.