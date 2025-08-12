Alerta sanitària en dentifricis amb fluorur d'estany: ja s'han prohibit en cinc països
Es recomana suspendre l'ús del producte, acudir a un professional de la salut i notificar-ho a l'empresa per a la seva devolució
Brasil, Argentina, Colòmbia, Mèxic i Xile són els cinc països llatinoamericans que han prohibit la venda i distribució del dentifrici Colgate Total Clean Mint. Segons la Comissió Federal per a la Protecció contra Riscos Sanitaris (COFEPRIS), aquesta pasta de dents podria provocar símptomes com ara “irritació bucal, inflamació de les genives, dolor bucal, sensibilitat dental, úlceres, aftes o furóncols, així com reacció al·lèrgica als ingredients”. Les autoritats sanitàries han atorgat un termini de 30 dies naturals per retirar el producte dels punts de venda on es comercialitza.
Per precaució, es recomana suspendre l’ús del producte, consultar amb un professional de la salut i notificar-ho a l’empresa per a la seva devolució. Encara que no s’ha indicat quin és l’ingredient que està sota la lupa de les autoritats sanitàries, tot apunta que es tracta del fluorur d’estany, poc conegut entre la població però força comú en els dentifricis.
Què és el fluorur d'estany que s'està investigant?
El fluorur d’estany és un compost químic que s’utilitza en algunes pastes de dents. És un agent actiu que ajuda contra la:
- Prevenció de càries: ajuda a enfortir l'esmalt de les dents i redueix la formació de càries.
- Propietats antimicrobianes: combat bacteris que causen la placa dental i la gingivitis —sagnat de les genives—.
- Reducció de la sensibilitat dental: disminueix la sensibilitat de les dents, sobretot en menjar aliments freds com els gelats, o molt calents com les sopes o cremes.
Es tracta d’un ingredient molt efectiu, però que en algunes persones pot causar irritació o reaccions al·lèrgiques. S’utilitza en l’àmbit de l’odontologia des de 1950, però “per a un petit nombre de persones, el fluorur d’estany pot causar irritació localitzada temporal”.
