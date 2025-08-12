Les importants raons per les quals hauries d’eliminar el gluten de la teva dieta (encara que no siguis celíac)
Aquest aliment, tot i ser una de les bases de la nostra dieta, convé consumir-lo en poques quantitats
Roberto González
L’ésser humà, des de fa 10.000 anys, té el blat i el gluten com a principal font d’alimentació i fins ara tot havia anat bé. Llavors, per què ara el gluten és una de les pitjors coses que pots menjar? Què ha canviat? El pa dels nostres avis no és el mateix que el d’ara.
Per donar resposta a aquestes i altres qüestions, el metge Alexandre Olmos ha compartit un vídeo al seu perfil de TikTok en què explica per què consumir gluten de manera regular pot acabar passant factura a la nostra salut.
“Abans el blat es conreava de manera més natural, contenia menys gluten i més nutrients, però avui dia el blat ha estat modificat per créixer més ràpidament i resistir plagues, cosa que ha canviat completament la seva composició. De fet, l’actual té fins a 40 vegades més gluten que el d’abans d’un segle i això no només afecta les persones intolerants, sinó a tothom”, afegeix el metge.
“L’excés de gluten danya la barrera intestinal, augmentant la inflamació i afavorint els desequilibris en el microbioma. Això pot desencadenar problemes digestius, cansament i fins i tot malalties autoimmunes”, explica Olmos.
“A més, el blat d’avui està molt processat i combinat amb productes químics, cosa que fa que pugi la glucosa en sang gairebé igual que el sucre refinat. Si vols cuidar la teva salut digestiva, redueix el consum de blat modern i opta per opcions com la pasta de llegums de qualitat que no conté gluten o pans de massa mare que s’han fermentat correctament i són fàcils de digerir”, conclou el metge.
