El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
El Japó és un dels països amb les taxes més baixes d'obesitat, un 3,5% davant el 21% d'Espanya o el 33% dels Estats Units.
Rosa Campos
Siguem honestos. Un any més potser penses que, amb l’objectiu de perdre pes, ja estàs buscant trucs per aprimar-te o reflexionant sobre l’Operació Bikini.
Podria ser que ja hagis arribat tard, tot i que en el procés d’aprimament mai és tard si la dita és bona. Això sí, oblida’t de les dietes miraculoses, ja que només hi ha una fórmula per aprimar-se de manera sostinguda i saludable. T’ho expliquem en aquest preguntes i respostes sobre dietes abans de l’estiu.
Sigui com sigui, sí que existeixen trucs per aprimar-se o, almenys, per perdre una mica de panxa abans que arribin els mesos en què tornarem a lluir cos a les platges i/o piscines. Tot i que el millor és seguir hàbits saludables i sostinguts en el temps, com fan els japonesos.
I és que el Japó és un dels països amb les taxes més baixes d’obesitat, un 3,5% davant del 21% d’Espanya o el 33% dels Estats Units. La seva tradició cultural, així com les lleis existents per combatre el sobrepès, han ajudat molt que els seus ciutadans mantinguin una figura envejable.
En aquest sentit, aquí tens una sèrie de consells i “trucs” que utilitzen els japonesos per estar prims i sense necessitat de recórrer a dietes.
El primer que has de saber és que mai s’omplen del tot amb el menjar. Els japonesos utilitzen un mètode, conegut com a Hara Hachi Bu, que es basa a parar de menjar quan senten una lleugera sensació de sacietat. Alguna cosa completament oposada al que passa als països occidentals, on culturalment es menja fins gairebé no poder més.
A més, mengen aliments de fàcil digestió. Estan acostumats a consumir productes crus durant els mesos d’estiu, i això els ajuda a afrontar la calor, i opten pels cuinats a l’hivern.
Equilibri i vida saludable
La seva alimentació, d’altra banda, està basada en el yin i el yang. El filòsof japonès George Ohsawa va desenvolupar una dieta macrobiótica basada en l’alimentació, l’exercici, la meditació i l’energia del yin i el yang. Es tracta de menjar i viure en harmonia i buscar l’equilibri del nostre cos. En aquesta dieta tenen especial rellevància els productes orgànics i de temporada cultivats de forma local (cereals integrals, fruites i verdures, així com mongetes i productes derivats).
Utilitzen, això sí, l’anomenada dieta de la respiració prolongada. Una tècnica tradicional que consisteix a inspirar durant tres segons i exhalar fortament durant set més, i que facilita la crema de greix.
Alguna cosa que també aconsegueixen amb banys calents. Banys que ajuden no només a cremar calories, sinó també a reduir els nivells de sucre en sang. N’hi ha prou amb 20-22 minuts en aigua amb temperatures que oscil·len entre els 38 i 42 graus, cosa que també disminueix la inflamació del cos i afavoreix un son de millor qualitat.
Per acabar, és molt important mantenir una bona postura. Els japonesos es regeixen pel mètode de Toshiki Fukutsudzi, un popular metge japonès, la tècnica del qual consisteix a asseure’s a terra amb les cames estirades i col·locar una tovallola enrotllada darrere de l’esquena. Després, cal estirar-se en posició recta amb la tovallola sota la cintura i intentar acostar els dits dels peus de manera que facin un triangle. Finalment, cal aixecar els braços per sobre del cap i intentar ajuntar els dits petits. Cal mantenir aquesta postura almenys cinc minuts, ja que s’ha demostrat que mantenir una bona postura ajuda a aprimar-se.
Per últim, cal aclarir que la població japonesa no va al gimnàs. Simplement no hi van, no forma part de la seva cultura de vida saludable, ja que estan acostumats a fer entrenaments moderats com caminar diàriament, fer estiraments o practicar ioga. Pràctiques que els ajuden a reduir l’estrès, un dels principals factors pels quals el cos utilitza el greix del nostre organisme.
